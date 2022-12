Vision(e) Lana 2035

Im Dezember hat die Gemeinde Lana den Startschuss für das Projekt „Vision Lana 2035“ gegeben. Mit der Unterstützung der EURAC Research wurde eine Kerngruppe gebildet (im Bild). Im Jänner starten die Interviews mit der Projektgruppe.

Das Gemeindeleitbild „Vision Lana 2035“ ist ein Projekt der Gemeinde Lana gemeinsam mit einem Expertenteam bestehend aus Eurac Research und Universität Innsbruck. In einem ersten Schritt geht es darum, den Status-Quo der Gemeinde aufzuzeigen, bisherige Erfolge sowie Schwierigkeiten. In der Folge werden Zukunftsbilder entworfen sowie entsprechende Handlungsfelder und Projekte definiert. Diese werden von einem eigens eingesetzten Ortsrat mit jeweiligen Teams umgesetzt.

Insgesamt leistet das Projekt einen Beitrag zum partizipativen Gemeindeentwicklungsprogramm. Bereits gestartet hat die Gemeindeverwaltung den Mobilitätsplan, den Klimaplan und ein Projekt zur Familienförderung. Die Vision Lana 2035 sammelt die Erkenntnisse aus all diesen Planungsinstrumenten und definiert den Markenkern der Gemeinde Lana.

Das Expertenteam der Eurac research hat ein kommunales Markenprofil bereits in den Gemeinden Martell und Taufers im Münstertal ausgearbeitet. In der Gemeinde Brenner sind sie in der Abschlussphase. Das Projekt in der Gemeinde Lana soll innerhalb 2023 ausgearbeitet sein.

Auf der Gemeindehomepage erhalten Sie laufend Informationen über den Projektstand: https://www.gemeinde.lana.bz.it/de/Vision_Lana_2035

Bisher veröffentlicht

01.12.2022

Damit die Gemeinde Lana insgesamt weiter aufblüht, fanden sich am 1. Dezember 2022 neben Bürgermeister Harald Stauder und Helmut Taber (Gemeinderat mit Sonderfunktion für Tourismus, Kultur und Ortsmarketing) die Gemeindemitarbeiterinnen Vanessa Thurner und die Verena Schnitzer im Rathaus ein, um gemeinsam mit einem Expertenteam der Eurac Research und Universität Innsbruck Schritte und Inhalte für das Leitbild Lana 2035 vorzustellen.

06.12.2022

Der Gemeindeausschuss definierte die Projektkerngruppe (Bürgermeister, Vizebürgermeisterin Valentina Andreis, Jürgen Zöggeler, Helmut Taber), die Termine für die nächsten Projekttreffen sowie eine mögliche Projektgruppe (um die 35 Personen wurden namhaft gemacht und werden nun kontaktiert für die Status quo Interviews).

Kerngruppe des Projekts „Vision Lana 2035“: v-l. Bürgermeister Harald Stauder, Vizebürgermeisterin Valentina Andreis, Referent für Wirtschaft und Mobilität Jürgen Zöggeler, Gemeinderat mit Sonderfunktion für Tourismus, Kultur und Ortsmarketing Helmut Taber

Lana, 21.12.2022

Comunicato stampe: Visione Lana 2035

A dicembre il Comune di Lana ha dato il via al progetto “Vision Lana 2035”. Con il supporto di EURAC Research è stato formato un gruppo di base (nella foto). Le interviste con il gruppo di progetto inizieranno a gennaio.

La visione comunale “Visione Lana 2035” è un progetto del Comune di Lana insieme a un team di esperti di Eurac Research e dell’Università di Innsbruck. Il primo passo consiste nel mostrare lo status quo del comune, i successi e le difficoltà. Successivamente, si sviluppano le visioni future e si definiscono i corrispondenti campi d’azione e progetti. Questi sono attuati da un consiglio di lavoro appositamente nominato con i rispettivi gruppi di lavoro.

Nel complesso, il progetto contribuisce al programma di sviluppo partecipativo del comune. L’amministrazione comunale ha già avviato il piano di mobilità, il piano clima e un progetto di promozione delle famiglie. La visione di Lana 2035 raccoglie i risultati di tutti questi strumenti di pianificazione e definisce l’essenza del marchio del Comune di Lana.

Il team di esperti di ricerca dell‘Eurac ha già elaborato un profilo del marchio comunale nei comuni di Martello e Tubre. Nel comune di Brennero sono nella fase finale. Il progetto nel Comune di Lana dovrebbe essere elaborato entro il 2023.

Sul sito internet del Comune di Lana si trovano costantemente informazioni attuali sul progetto: https://www.gemeinde.lana.bz.it/it/Visione_Lana_2035

Pubblicato fino adesso:

01.12.2022

Per garantire che il Comune di Lana continui a prosperare, il 1° dicembre 2022 il sindaco Harald Stauder e Helmut Taber (consigliere comunale con responsabilità speciale per il turismo, la cultura e il marketing locale) sono stati raggiunti dai dipendenti comunali Vanessa Thurner e Verena Schnitzer nel municipio per presentare le fasi e i contenuti della dichiarazione di missione Lana 2035 insieme a un team di esperti di Eurac Research e dell’Università di Innsbruck.

06.12.2022

La giunta comunale ha definito il gruppo di base del progetto (sindaco, vicesindaca Valentina Andreis, Jürgen Zöggeler, Helmut Taber), le date dei prossimi incontri del progetto e un possibile gruppo di progetto (sono state nominate circa 30 persone che vengono contattate ora).

Gruppo di base del progetto „Visione Lana 2035“:

da sinistra: Sindaco Harald Stauder, vicesindaca Valentina Andreis, Jürgen Zöggeler, Helmut Taber.