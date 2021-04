Vitamin D im Kampf gegen Corona: Das sagen Experten

Kann Vitamin D vor einer Corona-Infektion oder einem schweren Verlauf helfen kann.

inFranken.de hat den Faktencheck gemacht.

Vitamin D gegen Corona

Interview mit Experte Stefan Pilz

Vitamin-D-Mangel durch Lockdown?

Ist eine Überdosierung mit Vitamin D möglich?



Kann Vitamin D im Kampf gegen Corona helfen oder eine Erkrankung lindern? Inzwischen häufen sich die Meldungen über Vitamin D als Mittel im Kampf gegen Corona. Auch das RKI empfiehlt seit Mitte Januar eine Vitamin-D-Behandlung für Covid-Patienten und eine Vorsorge für Risikogruppen. In vielen Artikeln wird das „Sonnenvitamin“ Vitamin D als die Lösung für eine Vermeidung einer Corona-Infektion oder einen schwerwiegenden Verlauf dargestellt. Doch was ist an den Lobpreisungen wirklich dran? inFranken.de hat den Faktencheck gemacht und einen Vitamin-D-Experten interviewt.

