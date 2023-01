Volkskrankheit Gicht

Die Gicht ist eine Form von Arthritis, die durch eine hohe Konzentration von Harnsäure im Körper verursacht wird. Sie führt zu Schmerzen, Schwellungen und Rötungen in den Gelenken, insbesondere in den Zehen und den Füßen. Die Gicht wird in der Regel durch eine Überproduktion von Harnsäure im Körper verursacht, die auf eine Fehlfunktion der Leber oder der Nieren zurückzuführen sein kann. Sie kann auch durch den Verzehr von Lebensmitteln und Getränken, die reich an Purinen sind, ausgelöst werden, wie zum Beispiel Fleisch, Fisch und Alkohol.

Die Behandlung der Gicht umfasst in der Regel die Einnahme von Medikamenten, die die Harnsäureproduktion reduzieren und die Entzündung lindern, sowie eine Änderung der Ernährung und des Lebensstils, um den Harnsäurespiegel im Körper zu senken. In fortgeschrittenen Stadien der Erkrankung kann es notwendig sein, dass betroffene Gelenke chirurgisch repariert oder ersetzt werden. Es ist wichtig, die Gicht frühzeitig zu behandeln, um weitere Schäden an den Gelenken zu vermeiden.