25. Volxsfest∀ in Bozen – Fotos

Am 21. und 22. Juni 2019 fand in Bozen auf den Talferwiesen auf dem überdachtem „Alexander Langer Platz“ das 25. Volxsfest∀ von Radio Tandem statt.

Sehr viele waren gekommen um mitzufeiern. Wieder ein gelungenes „Volxsfest∀“.

Wir waren am Samstag 22. Juni 2019 vor Ort und haben einige Eindrücke fotografisch festgehalten.

Viel Spss beim Stöbern!



Il 21 e il 22 giugno 2019, ha avuto luogo la 25 ° Volxsfest∀ di Radio Tandem sui prati del Talvera di Bolzano sulla piazza „Alexander Langer“.

Moltissimi erano venuti per festeggiare. Nuovamente un successo!

Noi eravamo presenti il sabato 22 giugno 2019.

Ecco quí alcune impressioni.

Foto/s: Luna e un Quarto und/e O’CiucciariellO