Vom Bargeld zu Bitcoins – Die Zukunft des Geldes – Video

Klimpern oder tippen? Das Portmonnaie wird im Alltag längst in vielen Situationen durch Kreditkarten und Handy ersetzt. Sind wir auf dem Weg in die bargeldlose Gesellschaft?

Kenia macht es vor: Nirgends sonst auf der Welt ist das Handy als Zahlungsinstrument so verbreitet wie in Ostafrika. Dank Bezahlung via Mobiltelefon geht dort jetzt sogar in den abgelegensten Hütten das Licht an. Die Schweizerische Nationalbank setzt den Gegentrend und druckt eine neue, fälschungssichere Banknotenserie. Und im „Crypto-Valley“ rund um Zug tüfteln Startups an der Zukunft des Zahlungsverkehrs mit Bitcoin & Co. Ein Ausschnitt aus der Dokumentation „Das Ende vom Bargeld“

Quelle: wocomoDOCS