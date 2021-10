Vom Impfbus zum Impfcontainer

Coronaschutzimpfung – Mitteilung des Sanitätsbetriebes

Knapp 50.000 verabreichte Impfdosen in 100 Tagen, an denen der Impfbus seit 6. Juli 2021 in Südtirol aktiv zirkulierte: Das ist die Bilanz des Projektes, mit dem man in Südtirol die Coronaschutzimpfung auf Rädern zu den Menschen gebracht hat. Mit dem Beginn der kälteren Jahreszeit werden die Busse nun durch beheizbare Container ersetzt – das niederschwellige Angebot wird bleiben.