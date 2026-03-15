Von der Garage zum Giganten: Die Google-Story – Video



Google – Die Geburtsstunde einer Idee

Alles begann im Jahr 1995 an der Stanford University. Larry Page und Sergey Brin, zwei Informatik-Studenten, trafen dort aufeinander. Interessanterweise waren sie sich anfangs nicht besonders grün und stritten über fast jedes Thema – doch genau dieser Reibungspunkt führte zu einer bahnbrechenden Vision.

Die Köpfe dahinter

Larry Page: Visionär mit einem Fokus auf Systemarchitektur.

Sergey Brin: Mathematisches Genie mit dem Drang, Datenmengen zu bändigen.

Meilensteine der Entwicklung

1996 – Das „Backrub“-Projekt: Ihr erster Suchmaschinen-Prototyp hieß ursprünglich „Backrub“. Der Name bezog sich auf die Fähigkeit des Algorithmus, „Backlinks“ zu analysieren, um die Relevanz einer Website zu bestimmen. 1997 – Aus Backrub wird Google: Der Name ist ein Wortspiel mit der mathematischen Zahl Googol (eine 1 mit 100 Nullen). Das sollte verdeutlichen, dass sie die schier unendliche Menge an Informationen im Web ordnen wollten. 1998 – Die Firmengründung: Mit einem Scheck über 100.000 US-Dollar vom Sun-Mitbegründer Andy Bechtolsheim wurde die Google Inc. offiziell am 4. September 1998 gegründet. Das erste Büro? Eine Garage in Menlo Park, Kalifornien.

Warum war Google anders?

Bevor Google kam, sortierten Suchmaschinen Ergebnisse oft danach, wie oft ein Suchwort auf einer Seite vorkam. Page und Brin entwickelten jedoch den PageRank-Algorithmus. Dieser bewertete Webseiten wie wissenschaftliche Arbeiten: Je mehr „Zitate“ (Links) von anderen wichtigen Seiten auf eine Seite verwiesen, desto höher rutschte sie im Ranking.

Fun Fact: Das erste Google-Rechenzentrum bestand teilweise aus Servergehäusen, die aus Lego-Steinen gebaut waren, weil das Team ein günstiges und leicht erweiterbares Design brauchte.

Google heute

Aus der einfachen Suchmaschine ist längst der Mutterkonzern Alphabet Inc. geworden. Neben der Suche gehören heute Giganten wie YouTube, Android und Google Maps zum Imperium. Das ursprüngliche Ziel – die Informationen der Welt zu organisieren und allgemein zugänglich zu machen – ist jedoch gleich geblieben.

Von der Garage zum Giganten: Die Google-Story

Wussten Sie, dass eine der wertvollsten Firmen der Welt in einer Garage und mit einem Gehäuse aus Lego-Steinen begann? Was 1995 als Forschungsprojekt zweier Studenten an der Stanford University startete, hat die Art und Weise, wie wir heute Wissen konsumieren, für immer verändert. Tauchen Sie ein in die Geschichte von Larry Page und Sergey Brin – zwei Visionären, die antraten, um das Chaos des Internets zu ordnen.

2. Die Zeitleiste (Perfekt für die visuelle Gestaltung)

Jahr Meilenstein Was passierte? 1995 Das Treffen Larry Page und Sergey Brin begegnen sich an der Stanford University. 1996 Backrub Der erste Such-Algorithmus wird entwickelt (noch unter dem Namen „Backrub“). 1997 Namensgebung Aus Backrub wird Google – abgeleitet von der Zahl „Googol“. 1998 Gründung Offizieller Start der Google Inc. in einer Garage in Menlo Park (4. September). 2004 Börsengang Google geht an die Börse und festigt seinen Status als Weltmarktführer. 2015 Alphabet Umstrukturierung: Google wird eine Tochtergesellschaft der neuen Holding Alphabet Inc.

FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Google

Wann wurde Google genau gegründet?

Google wurde offiziell am 4. September 1998 als Unternehmen registriert. Die Entwicklung der Technologie begann jedoch schon 1996 an der Stanford University.

Wer sind die Gründer von Google?

Die Köpfe hinter Google sind Larry Page und Sergey Brin. Die beiden lernten sich während ihres Informatikstudiums kennen.

Was bedeutet der Name „Google“?

Der Name ist ein Wortspiel mit dem mathematischen Begriff „Googol“. Ein Googol bezeichnet die Zahl 1 mit 100 Nullen. Dies symbolisiert das Ziel der Gründer, die gewaltigen Informationsmengen im Internet zu organisieren.

Wie hieß Google ganz am Anfang?

Bevor die Suchmaschine Google hieß, nannten die Gründer ihr Projekt „Backrub“. Dieser Name bezog sich auf die Analyse von Backlinks, um die Wichtigkeit einer Website zu bewerten.

Wo war das erste Büro von Google?

Wie viele legendäre Tech-Firmen startete Google in einer Garage. Diese befand sich in Menlo Park, Kalifornien, und gehörte Susan Wojcicki (der späteren Chefin von YouTube).