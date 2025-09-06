Vorbereitung auf Olympia 2026 – Notfallmedizin und Blaulichtorganisationen proben den Ernstfall in Antholz

Letzten Donnerstag, den 4. September 2025, fand in Antholz eine groß angelegte Notfallübung statt. Zahlreiche Einsatzorganisationen und die Notfallmedizin trainierten gemeinsam den Ernstfall.

Das Szenario: Auf der Landesstraße zwischen Niederrasen und Oberrasen verliert ein Holztransporter mehrere Baumstämme. Diese treffen ein Fahrzeug, dessen Insassen verletzt werden. Durch die blockierte Fahrbahn ist der übliche Abtransport der Verletzten unmöglich, sodass die Einsatzkräfte alternative Transportwege organisieren müssen.

An der Übung beteiligten sich mehrere Feuerwehren aus der Umgebung, das Weiße Kreuz mit den Sektionen Bruneck und Innichen, die Notfallmedizin des Südtiroler Sanitätsbetriebs mit der Landesnotrufzentrale und dem Notarztstützpunkt Bruneck, die Notfallseelsorge und -psychologie, die Bergrettung sowie der Straßendienst. Insgesamt waren mehrere Dutzend Einsatzkräfte vor Ort.

Ziel der Übung war es, die Zusammenarbeit unter realistischen Bedingungen zu verbessern. Im Mittelpunkt standen:

Technische Rettung mit hydraulischen Geräten

Medizinische Versorgung der Verletzten

Improvisierte Transportlogistik

Koordination und Kommunikation zwischen den Organisationen

Bewältigung zusätzlicher Herausforderungen wie eingeschränkte Funkverbindungen und Zeitdruck

Die Einsatzkräfte meisterten die komplexe Lage mit hoher Professionalität. Es konnten wertvolle Erfahrungen gesammelt werden, die in die zukünftige Einsatzplanung einfließen. Die Verantwortlichen zeigten sich mit dem Ablauf und dem Engagement aller Beteiligten sehr zufrieden.

Die Großübung ist Teil der umfassenden Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2026 in Antholz. Bereits im Oktober 2024 fand die erste von drei geplanten Übungen statt, damals im Biathlonstadion von Antholz. Dort wurde der Einsturz einer Zuschauertribüne simuliert – ein klassischer „Massenanfall von Verletzten“ (MANV).

Das abschließende, dritte Übungsszenario soll noch 2025 in einem der Olympischen Krankenhäuser stattfinden.

Marc Kaufmann, Primar der Notfallmedizin und „Medical Care Manager“ (MCM) des Landes Südtirol für Olympia 2026, betont: