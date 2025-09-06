Vorbereitung auf Olympia 2026 – Notfallmedizin und Blaulichtorganisationen proben den Ernstfall in Antholz

Letzten Donnerstag, den 4. September 2025, fand in Antholz eine groß angelegte Notfallübung statt. Zahlreiche Einsatzorganisationen und die Notfallmedizin trainierten gemeinsam den Ernstfall.
Das Szenario: Auf der Landesstraße zwischen Niederrasen und Oberrasen verliert ein Holztransporter mehrere Baumstämme. Diese treffen ein Fahrzeug, dessen Insassen verletzt werden. Durch die blockierte Fahrbahn ist der übliche Abtransport der Verletzten unmöglich, sodass die Einsatzkräfte alternative Transportwege organisieren müssen.
An der Übung beteiligten sich mehrere Feuerwehren aus der Umgebung, das Weiße Kreuz mit den Sektionen Bruneck und Innichen, die Notfallmedizin des Südtiroler Sanitätsbetriebs mit der Landesnotrufzentrale und dem Notarztstützpunkt Bruneck, die Notfallseelsorge und -psychologie, die Bergrettung sowie der Straßendienst. Insgesamt waren mehrere Dutzend Einsatzkräfte vor Ort.
Ziel der Übung war es, die Zusammenarbeit unter realistischen Bedingungen zu verbessern. Im Mittelpunkt standen:
-
Technische Rettung mit hydraulischen Geräten
-
Medizinische Versorgung der Verletzten
-
Improvisierte Transportlogistik
-
Koordination und Kommunikation zwischen den Organisationen
-
Bewältigung zusätzlicher Herausforderungen wie eingeschränkte Funkverbindungen und Zeitdruck
Die Einsatzkräfte meisterten die komplexe Lage mit hoher Professionalität. Es konnten wertvolle Erfahrungen gesammelt werden, die in die zukünftige Einsatzplanung einfließen. Die Verantwortlichen zeigten sich mit dem Ablauf und dem Engagement aller Beteiligten sehr zufrieden.
Die Großübung ist Teil der umfassenden Vorbereitung auf die Olympischen Winterspiele 2026 in Antholz. Bereits im Oktober 2024 fand die erste von drei geplanten Übungen statt, damals im Biathlonstadion von Antholz. Dort wurde der Einsturz einer Zuschauertribüne simuliert – ein klassischer „Massenanfall von Verletzten“ (MANV).
Das abschließende, dritte Übungsszenario soll noch 2025 in einem der Olympischen Krankenhäuser stattfinden.
Marc Kaufmann, Primar der Notfallmedizin und „Medical Care Manager“ (MCM) des Landes Südtirol für Olympia 2026, betont:
„Mit den drei Übungen, die alle in gewisser Weise zusammenhängen, bereiten wir uns möglichst effizient auf verschiedene Großunfall- und Sonderlagen rund um die Olympischen Winterspiele 2026 in Antholz vor. Dies ist ein zentraler Bestandteil des ‚Medical Service‘, der durch den Südtiroler Sanitätsbetrieb organisiert wird. Sowohl von der Stiftung Milano-Cortina 2026 als auch vom Internationalen Olympischen Komitee (IOC) wird eine entsprechende Vorbereitung und Kompetenz des Landes Südtirol als Olympia-Region klar eingefordert.“
Groß angelegte Notfallübung in Antholz – Fotos: Ivo Corrá