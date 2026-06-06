Vorschussbetrug: Wie Kriminelle mit falschen Versprechen Millionen erbeuten

Vorschussbetrug (Advance Fee Fraud / „419-Scam“)

Der sogenannte Vorschussbetrug, international als „Advance Fee Fraud“ bekannt, zählt zu den ältesten und gleichzeitig erfolgreichsten Betrugsmaschen der Welt. Dabei versprechen Betrüger ihren Opfern hohe Geldsummen, lukrative Geschäfte, Erbschaften, Gewinne oder andere finanzielle Vorteile. Die einzige Voraussetzung sei angeblich eine kleine Vorauszahlung, um Gebühren, Steuern, Bearbeitungskosten oder andere angebliche Hindernisse zu beseitigen. Nachdem das Opfer gezahlt hat, folgen meist weitere Forderungen – bis die Betrüger schließlich verschwinden.

Ursprung des Begriffs „419-Scam“

Die Bezeichnung „419-Scam“ stammt aus Nigeria und bezieht sich auf den Paragraphen 419 des nigerianischen Strafgesetzbuches, der Betrug und Täuschung unter Strafe stellt. Bereits in den 1980er- und 1990er-Jahren wurden weltweit Millionen von Briefen verschickt, in denen angebliche Regierungsbeamte, Geschäftsleute oder Angehörige verstorbener Millionäre um Hilfe bei der Überweisung großer Geldbeträge baten.

Mit dem Aufkommen des Internets verlagerte sich die Betrugsmasche zunehmend auf E-Mails, soziale Netzwerke, Messenger-Dienste und Online-Plattformen.

So funktioniert der Vorschussbetrug

Das Grundprinzip ist immer ähnlich:

Das Opfer wird mit einem attraktiven Angebot kontaktiert. Eine hohe Auszahlung oder ein außergewöhnlicher Vorteil wird in Aussicht gestellt. Vor der Auszahlung wird eine kleine Gebühr verlangt. Nach der Zahlung entstehen plötzlich weitere Kosten. Die Betrüger versuchen, möglichst viel Geld zu erhalten. Das versprochene Vermögen existiert nie.

Die Täter setzen dabei gezielt auf Emotionen wie Gier, Hoffnung, Hilfsbereitschaft oder Mitgefühl.

Typische Varianten

Die Millionenerbschaft

Opfer erhalten eine Nachricht von einem angeblichen Anwalt oder Notar. Ein entfernter Verwandter sei verstorben und habe ein großes Vermögen hinterlassen. Damit die Erbschaft ausgezahlt werden könne, müssten zunächst Bearbeitungsgebühren oder Steuern entrichtet werden.

Der Lottogewinn

Die Betrüger behaupten, das Opfer habe bei einer internationalen Lotterie gewonnen – oft ohne jemals teilgenommen zu haben. Um den Gewinn freizugeben, seien zunächst Verwaltungsgebühren oder Transferkosten zu bezahlen.

Geschäftsangebote aus dem Ausland

Angebliche Geschäftsleute oder Regierungsvertreter suchen Hilfe bei der Überweisung großer Geldbeträge. Als Gegenleistung wird eine hohe Provision versprochen. Vor der Auszahlung werden jedoch immer neue Gebühren verlangt.

Liebesbetrug mit Vorschusszahlungen

Auch beim sogenannten Romance Scam kommt häufig Vorschussbetrug zum Einsatz. Nachdem das Opfer emotional gebunden wurde, bittet die vermeintliche Partnerin oder der vermeintliche Partner um Geld für Visa, Flugtickets, Krankenhausrechnungen oder andere Notfälle.

Kreditbetrug

Kriminelle bieten besonders günstige Kredite an – selbst für Personen mit schlechter Bonität. Vor der Auszahlung müssen jedoch angebliche Versicherungen, Bearbeitungsgebühren oder Sicherheiten bezahlt werden. Der Kredit wird niemals ausgezahlt.

Warum fallen Menschen darauf herein?

Viele glauben, nur leichtgläubige Personen würden Opfer solcher Betrugsmaschen. Tatsächlich nutzen die Täter jedoch ausgefeilte psychologische Methoden:

Sie erzeugen Zeitdruck.

Sie wirken professionell und glaubwürdig.

Sie verwenden gefälschte Dokumente und Webseiten.

Sie bauen Vertrauen auf.

Sie versprechen außergewöhnliche Gewinne.

Sie appellieren an Emotionen.

Selbst erfahrene Geschäftsleute, Akademiker oder Behördenmitarbeiter können unter bestimmten Umständen Opfer eines Vorschussbetrugs werden.

Warnsignale

Folgende Hinweise sollten misstrauisch machen:

Unerwartete Gewinn- oder Erbschaftsmitteilungen

Forderungen nach Vorauszahlungen

Versprechen außergewöhnlich hoher Gewinne

Schlechte Grammatik oder ungewöhnliche Formulierungen

Druck zur schnellen Entscheidung

Kommunikation ausschließlich per E-Mail oder Messenger

Aufforderung zur Geheimhaltung

Ein wichtiger Grundsatz lautet: Wer Geld erhalten soll, muss normalerweise nicht zuerst Geld bezahlen.

Folgen für die Opfer

Die finanziellen Schäden können von wenigen hundert bis zu mehreren hunderttausend Euro reichen. Viele Opfer schämen sich und melden den Betrug nicht bei den Behörden. Neben den finanziellen Verlusten entstehen häufig auch psychische Belastungen wie Stress, Schuldgefühle und Vertrauensverlust.

Schutzmaßnahmen

Um sich vor Vorschussbetrug zu schützen, sollten Verbraucher einige Grundregeln beachten:

Niemals Geld an unbekannte Personen senden.

Gewinnmitteilungen kritisch prüfen.

Keine sensiblen Daten leichtfertig weitergeben.

Unternehmen und Personen recherchieren.

Bei ungewöhnlichen Angeboten eine zweite Meinung einholen.

Verdächtige Nachrichten ignorieren und löschen.

Fazit

Der Vorschussbetrug gehört trotz moderner Sicherheitsmaßnahmen weiterhin zu den erfolgreichsten Betrugsformen weltweit. Die Täter nutzen die Hoffnung auf finanziellen Gewinn oder persönliche Vorteile, um ihre Opfer zu manipulieren. Wer bei unerwarteten Angeboten skeptisch bleibt und niemals Vorauszahlungen leistet, kann das Risiko erheblich reduzieren. Gerade im digitalen Zeitalter gilt: Wenn ein Angebot zu gut klingt, um wahr zu sein, ist es das meistens auch.