Vorstellung Verbrauchermobil in Meran am 11. Februar 2022

Verbraucherberatung auf vier Rädern – Bürgernahe Information im Bringsystem

Am Freitag, 11.02.2022 hält das Verbrauchermobil um 15.00 Uhr zum ersten Mal im heurigen Jahr in am Meraner Sandplatz. Die Stadtgemeinde Meran und die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) stellen gemeinsam diesen Dienst für die Meraner Bürger:innen vor.

Das Verbrauchermobil führt die neuesten Waren-Tests mit, und darüber hinaus das aktuelle Infomaterial der VZS. Betreut und begleitet wird das Verbrauchermobil von erfahrenen Berater:innen. Diese führen Erstberatung durch, insbesondere in den Bereichen Telekommunikation, Versicherungen, Wohnen und Bauen, Auto, Haustürgeschäfte, Garantierecht, Finanzdienstleistungen, Internetgeschäfte, Konsumentenrecht und Reklamationen. Bei schwierigeren Fragen werden die Anliegen der Bürger:innen an die Fachleute der VZS weitervermittelt.

„Wir schätzen den bürgernahen und unkomplizierten Informationsdienst für Verbraucher:innen auf vier Rädern“ meint Stadtrat Stefan Frötscher.

„Die Erfahrung zeigt, dass der Dienst von den Bürger:innen sehr geschätzt wird, und dass hier viele Fragen eine Antwort finden, die es nicht in die Beratungsstellen schaffen“ fügt VZS-Geschäftsführerin Gunde Bauhofer hinzu.

Beim Verbrauchermobil kann auch der UV-Schutz von Sonnenbrillen sowie der Strahlenwert von Mobiltelefonen gemessen werden.