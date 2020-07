Am Mittwoch 29. Juli 2020 findet um 19.30 Uhr in Girlan im Tannerhof ein Vortragsabend mit Frau Dr. Dagmar Regele, Direktorin des Departements für Gesundheitsvorsorge des Südtiroler Sanitätsbetriebes, zum Thema „Corona, was nun?“ statt.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist aber notwendig:

(Tel. 333 2942835 oder E-Mail bildungsausschussgirlan@gmail.com