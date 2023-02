Waldbrand am Marlinger Berg – Fotos – Video

Die Löscharbeiten des ausgedehnten Waldbrandes oberhalb von Marling, zwischen dem Außerholzmairhof und dem Flatscherhof, dauerten die ganze Nacht hindurch an. (04.02.2023)

Drei Personen wurden evakuiert. Zu den möglichen Ursachen gehört ein umgestürzter Strommast.

Foto: Berggasthof Hochmuth – Dorf Tirol – Blick nach Süden – 18:30 Uhr

Foto: Berggasthof Hochmuth – Dorf Tirol – Blick nach Süden – 23:30 Uhr

Foto: Berggasthof Hochmuth – Dorf Tirol – Blick nach Süden – 05:30 Uhr (05.02.2023)

Quelle: https://www.foto-webcam.eu/webcam/hochmuth/

Am Samstag 4. Febuar 2023 kam es gegen 16:50 Uhr am Marlinger Berg zwischen Außerholzmairhof und Flatscherhof zu einem Waldbrand. Ein Gebiet von ca. 50 ha ist betroffen. Wegen des starken Windes und das steile Gelände war die Brandbekämpfung am Anfang sehr schwierig. So konnte sich das Feuer in kürzester Zeit weiter ausbreiten.

Die 15 Feuerweheren mit rund 250 Einsatzkräften haben das Feuer von mehreren Seiten aus bekämpft.

Von der Südseite her war ein Löschen aufgrund des steilen Geländes nicht möglich. Durch die einsetzende Dunkelheit war der Einsatz des Hubschraubers leider nicht mehr möglich.

Video

Am Einsatz beteiligt waren auch der Bezirksfeuerwehrverband Meran, der Bergrettungsdienst, die Berufsfeuerwehr Bozen, die Carabinieri, die Stadtpolizei Meran, der Betreuungszug des Weißen Kreuzes, Rettungsdienst Weißes Kreuz.

Seit dem frühen Morgen sind auch zwei Hubschrauber im Einsatz.

Fotos: Kofler Christoph

Video