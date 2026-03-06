Waldfonds nimmt Fahrt auf: Erste Projekte in Umsetzung, Unternehmen und Privatpersonen beteiligen sich



Der Waldfonds ist nach Schaffung der gesetzlichen Grundlage im Jahr 2024 auf Vorschlag von Landesrat Luis Walcher in der praktischen Umsetzungsphase angekommen. Erste Einzahlungen sind erfolgt, konkrete Projekte wurden gestartet. Anlass für eine aktuelle Bilanz ist eine Landtagsanfrage der Grünen, die Zahlen und Umsetzungsstand des Fonds zum Inhalt hat.

„Im Jahr 2025 wurden insgesamt 31.100 Euro in den Waldfonds eingezahlt“, so Walcher. „Jede Einzahlung fließt direkt in die Verjüngung unserer Wälder und den Aufbau stabiler, strukturreicher Mischbestände – Maßnahmen, die sowohl den Schutz vor Naturgefahren garantieren als auch die Biodiversität fördern. Gleichzeitig erhalten Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen durch den Waldfonds erstmals die Möglichkeit, einen konkreten und messbaren Beitrag zur Wiederherstellung und Verbesserung unserer Wälder zu leisten.“

Verschiedene Unternehmen zählen zu den Unterstützern: Die DURST Group AG hat im vergangenen Jahr den Erlös ihres Firmenlaufs auf Initiative der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Waldfonds eingezahlt. Ein weiterer Beitrag ging 2025 von der HGV-Service Genossenschaft ein. Auch dort haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen der betrieblichen Nachhaltigkeitsmaßnahmen entschieden, eine Spende in den Waldfonds zu tätigen. Alperia leistet auf Basis einer freiwilligen Vereinbarung über mehrere Jahre Beiträge zur Sicherung von Schutzwäldern, zur Wiederaufforstung und zur Anpassung an den Klimawandel. Daneben haben auch einige Privatpersonen in den Waldfonds eingezahlt.

Parallel dazu wurden bereits erste konkrete Maßnahmen gestartet: Mehrere über den Waldfonds finanzierte Projekte befinden sich in Umsetzung, darunter Vorhaben in den Gemeinden Schlanders und Laas sowie ein Aufforstungs- und Kulturprojekt in Prags. Für 2026 ist zudem ein Waldverbesserungsprojekt im Raum Bruneck geplant: Das Projekt „Waldheim“ wird von der Raiffeisenkasse Bruneck über den Waldfonds unterstützt. Auf rund 3,5 Hektar vom Sturm Vaia geschädigter Waldfläche werden Zukunftsbäume wie Traubeneiche, Bergahorn und Vogelkirsche freigestellt, klimaresiliente Baumarten gruppenweise gepflanzt und Jungpflanzen regelmäßig gepflegt.

Mit dem Waldfonds steht in Südtirol erstmals ein Instrument zur Verfügung, das öffentliche und private Beiträge bündelt und gezielt in Waldmaßnahmen investiert. Diese Maßnahmen sind insbesondere notwendig, nachdem der Südtiroler Wald in den vergangenen Jahren durch den Sturm Vaia, Schneedruckereignisse und den Borkenkäferbefall stark belastet wurde. Der Fonds soll langfristig dazu beitragen, Schutzwälder zu sichern, die Klimaanpassung voranzutreiben und strukturreiche Mischbestände aufzubauen.

