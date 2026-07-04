Warnung vor betrügerischen SMS und E‑Mails

Es handelt sich um eine Phishing‑Kampagne, die darauf abzielt, persönliche und sensible Daten zu stehlen. Diese Nachrichten sind keine offiziellen Mitteilungen.

Wie der Betrug funktioniert

Die betrügerischen Nachrichten fordern die Empfänger auf, auf einen Link zu klicken, um die angebliche Erneuerung der Gesundheitskarte vorzunehmen.

Der Link führt zu einer gefälschten Webseite, die grafisch den offiziellen Plattformen ähnelt. Dort wird der Nutzer aufgefordert, ein Formular mit zahlreichen persönlichen, sensiblen und zahlungsbezogenen Daten auszufüllen.

Die gesammelten Daten können für rechtswidrige Zwecke verwendet werden, etwa für den Weiterverkauf von Informationen, die Fälschung von Dokumenten oder andere betrügerische Aktivitäten.

Wie man den Betrug erkennt und vermeidet

Weder das Gesundheitsministerium noch der Südtiroler Sanitätsbetrieb versenden Mitteilungen mit Links zur Erneuerung der Gesundheitskarte und fordern niemals zur Eingabe persönlicher Daten über nicht‑offizielle Online‑Formulare auf.

Es wird daran erinnert, dass:

die Gesundheitskarte eine Gültigkeit von 6 Jahren hat;

bei Verlust oder Diebstahl eine Neuausstellung erforderlich ist, nicht jedoch bei regulärer Laufzeit ;

die neue Karte automatisch zum Ablaufdatum zugesandt wird;

eventuelle Anträge ausschließlich über die offiziellen Kanäle, wie die Webseite der Agentur der Einnahmen gestellt werden dürfen.

Was zu tun ist:

nicht auf die in verdächtigen Nachrichten enthaltenen Links klicken

keine persönlichen, sensiblen oder zahlungsbezogenen Daten angeben

die Nachricht sofort löschen

Für Aktualisierungen und offizielle Informationen wird empfohlen, sich ausschließlich auf die institutionellen Webseiten des Gesundheitsministeriums, der Autonomen Provinz Südtirols oder des Südtiroler Sanitätsbetriebes zu beziehen.

Die beigefügten Bilder zeigen Screenshots von zwei betrügerischen Mitteilungen. Das Gesundheitsministerium hat weitere Screenshots der gefälschten Webseite veröffentlicht.

Weitere Informationen:

Ministero della Salute – Attenzione! Tentativo di truffa in corso.

False comunicazioni a nome del Ministero della Salute per rinnovare la Tessera Sanitaria