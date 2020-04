Was bedeutet Corona für Wirtschaft und Jobs? – Video

Im Kampf gegen die Ausbreitung der Corona-Epidemie hat Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) keine Einwände gegen ein Handy-Tracking auf freiwilliger Basis. Derzeit werde „intensiv daran gearbeitet, eine technische Plattform zu entwickeln, die das möglich macht, dass Viele freiwillig daran teilnehmen können“, sagte Scholz am Donnerstag in der ZDF-Sendung „maybrit illner spezial“.

Er gehe davon aus, „dass das so ziemlich jeder machen würde“, sagte Scholz und fügte hinzu: „Das würde uns auch für die Dinge, die wir brauchen, die notwendigen Daten vermitteln.“ Die Diskussion um das Thema werde jetzt sehr zügig geführt. Im Streit um geeignete EU-Hilfen für von der Corona-Krise besonders betroffene Länder wie Italien und Spanien plädierte Scholz für die Nutzung des europäischen Rettungsschirms ESM. „Das ist eine Hilfe, die sofort mobilisiert werden kann und die eine riesige Wirkung hat.“ Helfen müsse Europa „mit einer gemeinsamen Kreditaufnahme“. Diese sei, was wenige wüssten, mit dem ESM verbunden.

Alle Hilfsmaßnahmen funktionierten jedoch nur, „wenn wir jetzt nicht mit jedem Land über einzelne Bedingungen verhandeln, sondern wenn wir jetzt sagen, das ist jetzt wegen Corona und das gibt’s einfach jetzt unter diesen Rahmenbedingungen“. Ein großer Fehler in der Finanzkrise sei es gewesen, „dass wir den anderen so moralisch begegnet sind“. Das dürfe nicht wieder passieren. Wer Ländern in schlimmster Not jetzt irgendwelche Vorhaltungen mache, handle „nicht nur nicht solidarisch, sondern auch völlig unvernünftig“.

Quelle: ZDF Nachrichten auf youtube