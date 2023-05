Was ist das OIRT-Band? – Video

Als OIRT-Band (bis 1960 OIR-Band) wird ein in Russland und einigen benachbarten Ländern für den UKW-Rundfunk genutzte Frequenzbereich zwischen 65,8 MHz und 74 MHz bezeichnet. Das Frequenzband wurde in der Sowjetunion und bis in die 1990er-Jahre auch in anderen bisher kommunistischen Staaten genutzt. Heute senden noch Stationen in Russland, Belarus, der Ukraine und der Republik Moldau in dem Bereich.

