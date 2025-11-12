Was ist eine „Boneless Couch“?
Der Begriff „Boneless Couch“ ist nicht standardisiert, daher hängt die Bedeutung stark vom Kontext ab. Im wörtlichen Sinne könnte man es so verstehen:
-
„Couch“ = Sofa, Sitzgelegenheit.
-
„Boneless“ = „knochenlos“, also ohne feste Struktur.
In Möbelkreisen wird damit oft ein superweiches, sehr flexibles Sofa beschrieben, das keine harte Rahmenstruktur hat. Man sitzt quasi „eingesunken“, fast wie auf einem überdimensionierten Sitzsack. Es erinnert an ein „Memory-Foam“- oder „Beanbag“-Sofa, bei dem man komplett einsinkt und die Sitzfläche sich dem Körper anpasst.
Wenn es im Gaming- oder Popkultur-Kontext fällt, kann es auch metaphorisch gemeint sein: z. B. „so bequem, dass man sich total entspannt oder ‘boneless’ fühlt“.