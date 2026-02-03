WAS KANN MAN ALS PAAR UNTERNEHMEN? 80 IDEEN NACH ZEIT, BUDGET & WETTER

Du fragst dich: Was kann man als Paar unternehmen, was kann man als Paar machen oder

was kann man als Pärchen unternehmen – und zwar so, dass es wirklich zu euch passt

(Zeit, Budget, Wetter, Energielevel)? Genau dafür ist dieser Guide da.



Hier bekommst du konkrete Unternehmungen für Paare, sortiert nach Situationen. Jede Idee

hat ein Mini-Format (Dauer, Kosten, Was ihr braucht, Pro-Tipp), damit ihr in 1 Minute entscheiden könnt.



Stand: Januar 2026 · Prinzip: lieber “startklar” als “perfekt geplant”.

DATE-GENERATOR (3 SCHRITTE)

1. Zeit wählen: 30 Min / 2 Std / halber Tag / Wochenende

2. Budget wählen: 0€ / <20€ / <50€ / egal

3. Wetter & Energie wählen: drinnen/draußen + ruhig/aktiv



Tipp: Wenn ihr euch nicht entscheiden könnt: Wählt einfach unten die erste Idee, die realistisch machbar ist – und startet.



SOFORT-IDEEN: WAS KANN MAN ALS PAAR MACHEN? (12 SCHNELLE STARTS)



1. 30-Minuten-Spaziergang mit 3 Fragen

Dauer: 30–45 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Jacke

So geht’s: Geht los ohne Ziel und stellt euch 3 Fragen: „Was war heute gut?“,

„Worauf freust du dich?“, „Was würde unsere Woche leichter machen?“

Pro-Tipp: Am Ende 10 Sekunden Umarmung – macht aus “Spaziergang” ein Date.



2. Kaffee-Date zuhause wie im Café

Dauer: 45–60 Min | Kosten: 0–5€ | Ihr braucht: Musik, Snack

So geht’s: Tisch frei, Musik an, Handy weg – jeder stellt 5 Fragen, die man im Alltag selten stellt.

Pro-Tipp: “Keine Orga-Themen”-Regel für eine Stunde.



3. 10-Euro-Challenge: Wer baut das bessere Mini-Date?

Dauer: 60–120 Min | Kosten: bis 10€ p.P. | Ihr braucht: Timer

So geht’s: Jeder plant 20 Minuten und überrascht dann mit einem Mini-Erlebnis

(Snack-Tasting, kleine Route, Spiel, Deko).

Pro-Tipp: Gewinnt, wer die beste Stimmung erzeugt – nicht wer am meisten ausgibt.



4. Foto-Story-Date (5 Bilder, 1 Mini-Geschichte)

Dauer: 45–90 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Handy

So geht’s: Wählt ein Thema (“Filmplakat”, “90er”, “Urlaub”) und baut 5 Foto-Szenen, die zusammen eine Story ergeben.

Pro-Tipp: Timer + Fensterlicht = sofort realistischer & schöner.



5. Lieblingsorte-Tour: 2 Orte pro Person

Dauer: 2–4 Std | Kosten: 0–20€ | Ihr braucht: bequeme Schuhe

So geht’s: Jeder zeigt 2 Orte: “Hier fühle ich mich gut” + “Hier hängt eine Erinnerung”.

Pro-Tipp: An jedem Ort ein Foto – kleine Erinnerungskapsel.

6. DIY-Escape zuhause (6 Hinweise + 1 Belohnung)

Dauer: 60–120 Min | Kosten: 0–10€ | Ihr braucht: Zettel, Stift, 5 Verstecke

So geht’s: Einer baut 6 einfache Rätsel/Hinweise, der andere löst – danach Rollenwechsel.

Pro-Tipp: Letzter Hinweis führt zu einer Belohnung (Snack, Massage, Wunsch).



7. Mini-Tasting: „3 Dinge“ Blindtest

Dauer: 30–60 Min | Kosten: 0–15€ | Ihr braucht: 3 Snacks/Getränke

So geht’s: Einer wählt 3 Dinge, der andere probiert blind und beschreibt Geschmack + Erinnerung.

Pro-Tipp: Punkte für die beste Beschreibung, nicht fürs Erraten.

8. Filmabend als Event (nicht “nur Netflix”)

Dauer: 2–3 Std | Kosten: 0–20€ | Ihr braucht: Film, Snacks

So geht’s: Startzeit festlegen, Licht warm, Handy weg – macht daraus ein richtiges “Kino zuhause”.

Pro-Tipp: Danach 5 Minuten “beste Szene + warum”.



9. 5-Minuten-Massage (Wechsel-Ritual)

Dauer: 15–30 Min | Kosten: 0–5€ | Ihr braucht: Lotion/Öl (optional)

So geht’s: 5 Minuten pro Person: Schultern/Nacken/Hände – Timer stellen, fair bleiben.

Pro-Tipp: Ruhige Playlist + gedimmtes Licht = Spa-Vibe.



10. 1-Stunde “Handy-frei”-Date

Dauer: 60 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Schale für Handys

So geht’s: Handys weg, Tee machen, 3 Themen: Heute – nächste Woche – nächster Monat.

Pro-Tipp: Startet mit: “Was hat dich heute gefreut?”



11. “Best-of der Woche” (3 Highlights + 1 Wunsch)

Dauer: 20–40 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: nichts

So geht’s: Jeder nennt 3 Highlights der Woche + 1 Wunsch für die nächste.

Pro-Tipp: Ein Wunsch muss “leicht” sein (unter 10 Minuten Aufwand).



12. Sonnenuntergang-Date (kurz, aber besonders)

Dauer: 45–90 Min | Kosten: 0–10€ | Ihr braucht: Getränk, ggf. Decke

So geht’s: Sucht einen Spot (Park, Aussicht), kommt an, schaut bewusst, redet danach kurz.

Pro-Tipp: 1 Foto + 1 Satz: “Heute war schön, weil…”



WENN IHR NUR 30 MINUTEN HABT (10 MINI-DATES)



13. 10-Minuten-Aufräum-Sprint + Belohnung

Dauer: 20–30 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Timer

So geht’s: 10 Minuten gemeinsam aufräumen, dann 10–20 Minuten Belohnung (Snack, Tee, Musik).

Pro-Tipp: Musik an – macht aus Pflicht ein “Team-Date”.



14. Balkon/Fenster-Date: 3 Dinge, die wir gerade mögen

Dauer: 15–30 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Getränk

So geht’s: Setzt euch ans Fenster/Balkon. Jeder nennt 3 Dinge, die er gerade mag (klein reicht).

Pro-Tipp: “Kein Problem-Talk” für 20 Minuten.



15. 20-Minuten-Küchentanz (5 Songs)

Dauer: 15–25 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Musik

So geht’s: 5 Songs, kein Perfektionismus – nur bewegen und lachen.

Pro-Tipp: Jeder wählt 2 Songs, 1 Song ist Überraschung.



16. Mini-Spaziergang mit Foto-Aufgabe (3 Motive)

Dauer: 20–30 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Handy

So geht’s: Findet und fotografiert 3 Dinge (z.B. etwas Rundes, etwas Altes, etwas Lustiges).

Pro-Tipp: Danach 1 Siegerfoto wählen und speichern.



17. Mini-Picknick auf dem Boden

Dauer: 20–40 Min | Kosten: 0–10€ | Ihr braucht: Decke, Snack

So geht’s: Decke auf den Boden, Snack teilen, warmes Licht – fertig ist das Date.

Pro-Tipp: Kerze/Stehlampe macht 80% Stimmung.



18. Aussicht + 1 Satz (Mini-Ritual)

Dauer: 30–60 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: schöner Spot

So geht’s: Geht zu einem Spot und sagt je 1 Satz: „Heute bin ich dankbar für…“

Pro-Tipp: Macht daraus euer wöchentliches Ritual.



19. “Wohnung neu sehen”: Perspektivwechsel-Date

Dauer: 30–90 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Musik (optional)

So geht’s: Setzt euch bewusst in ein anderes Zimmer/auf den Boden und redet wie im Café.

Pro-Tipp: Warmes Licht an, Handy weg – sofort anderes Gefühl.



20. Spaziergang mit 3 Komplimenten unterwegs

Dauer: 30–60 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Schuhe

So geht’s: Jeder macht unterwegs 3 konkrete Komplimente (nicht nur Optik).

Pro-Tipp: Eins muss mit “Ich hab gesehen, dass du…” beginnen.



21. Bucket-List in 25 Minuten (klein & machbar)

Dauer: 25–45 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Notizen-App

So geht’s: Jeder schreibt 10 Ideen, dann wählt ihr 3 gemeinsame für die nächsten 30 Tage.

Pro-Tipp: Mindestens 1 Idee muss diese Woche passieren.



22. Fragen-Spaziergang (statt Smalltalk)

Dauer: 30–60 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: 5 Fragen

So geht’s: Wählt 5 Fragen (Werte/Träume/lustige Hypothesen) und geht dabei.

Pro-Tipp: Eine Frage: “Was würdest du neu anfangen, wenn du könntest?”



WENN IHR 2 STUNDEN ZEIT HABT (10 IDEEN)



23. Themen-Dinner zuhause (Land/Film/Kindheit)

Dauer: 90–120 Min | Kosten: 0–30€ | Ihr braucht: Zutaten, Musik

So geht’s: Wählt ein Thema und zieht es durch (Musik, Tisch, 1 Gericht, 1 Drink).

Pro-Tipp: Jeder erzählt 1 passende Erinnerung dazu.



24. Café-Hopping (2 Spots + kurzer Walk)

Dauer: 90–150 Min | Kosten: 10–40€ | Ihr braucht: Jacke

So geht’s: 1 Café für Getränk, 1 Spot für Dessert – dazwischen 20 Minuten spazieren.

Pro-Tipp: In jedem Café: 1 Frage, die ihr sonst nie stellt.



25. “Kochen vs. Kaufen” – Blindvergleich

Dauer: 90–120 Min | Kosten: 10–30€ | Ihr braucht: 2 Varianten

So geht’s: Macht ein Essen selbst und vergleicht es mit einer gekauften Variante.

Pro-Tipp: Bewertet nach “Spaß” + “Überraschung”, nicht nur Geschmack.



26. Escape Room / Puzzle-Date

Dauer: 90–120 Min | Kosten: 20–70€ | Ihr braucht: Ticket oder Puzzle

So geht’s: Gemeinsam knobeln statt nebeneinander sitzen – perfekte Team-Dynamik.

Pro-Tipp: Danach 10 Minuten: Best Moment / Hard Moment / Fun Moment.



27. “Memory Lane”: 10 Fotos, 10 Geschichten

Dauer: 60–120 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Fotos

So geht’s: Jeder sucht 5 Fotos raus und erzählt die Geschichte dahinter.

Pro-Tipp: Markiert 1 Foto als “Wir machen das nochmal”.



28. Mini-Hike / Stadtwanderung mit Ziel

Dauer: 90–150 Min | Kosten: 0–10€ | Ihr braucht: Wasser

So geht’s: 6–10k Schritte mit einem Ziel: Aussicht, See, schöner Platz.

Pro-Tipp: “Kein Problem-Talk bis zur Hälfte”.



29. “Zwei Welten”: Jeder zeigt 3 Lieblingsdinge

Dauer: 60–120 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Songs/Videos/Objekte

So geht’s: Jeder präsentiert 3 Dinge und erklärt: “Warum ist das wichtig für mich?”

Pro-Tipp: 1 Ding muss neu sein (noch nie gezeigt).



30. “Wir gegen die Aufgabe”: 3 Mini-Challenges

Dauer: 60–90 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Zettel

So geht’s: 3 Aufgaben (Papierflieger, Turm bauen, Mini-Song) – gemeinsam lösen.

Pro-Tipp: Keine Gewinner – nur “beste Szene” wählen.

31. Spieleabend 2.0 (kurze Runden + Mini-Preis)

Dauer: 90–150 Min | Kosten: 0–10€ | Ihr braucht: Spiel, Snacks

So geht’s: 2 Spiele, 2 Runden, kleiner Preis (Wunsch/Massage/Frühstück).

Pro-Tipp: Kurze Spiele halten die Energie hoch.



32. Mini-Kochkurs zuhause (YouTube + 1 Rezept)

Dauer: 90–120 Min | Kosten: 0–20€ | Ihr braucht: Video, Zutaten

So geht’s: Sucht ein kurzes Kochvideo, stoppt bei jedem Schritt kurz und macht’s gemeinsam.

Pro-Tipp: Einer ist “Chef”, einer “Sous-Chef” – dann wechseln.



DATE-IDEEN FÜR ZUHAUSE (10 UNTERNEHMUNGEN)



33. “Cook-Off”: Jeder macht 1 Teil vom Abendessen

Dauer: 60–90 Min | Kosten: 0–20€ | Ihr braucht: Zutaten

So geht’s: Einer macht Hauptteil, der andere Dessert/Drink – danach gemeinsam genießen.

Pro-Tipp: Bewertet nach “Spaß”, nicht nach Perfektion.



34. “Koch-Battle”: gleiche Zutat, zwei Varianten

Dauer: 60–120 Min | Kosten: 5–25€ | Ihr braucht: 1 Hauptzutat

So geht’s: Gleiche Zutat, jeder kocht seine Version – danach blind bewerten.

Pro-Tipp: Bewertet auch Präsentation – macht’s witzig.



35. Vision-Board light (nur 30 Minuten)

Dauer: 30–60 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Zettel/Notizen

So geht’s: Jeder schreibt 5 Dinge für die nächsten 3 Monate (Erlebnis, Gesundheit, Arbeit, Beziehung, Spaß).

Pro-Tipp: 1 Sache davon wird diese Woche fix gemacht.



36. Fragen-Date (10 Fragen, die tiefer gehen)

Dauer: 45–90 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Fragenliste

So geht’s: Abwechselnd 10 Fragen (Zukunft, Werte, Träume + 1 lustige hypothetische).

Pro-Tipp: Eine Frage muss “Was vermisst du gerade?” sein.



37. Wohnzimmer-Picknick + “Kindheitsessen”

Dauer: 60–120 Min | Kosten: 0–20€ | Ihr braucht: Decke, Essen

So geht’s: Jeder bringt ein “Kindheitsding” (Snack/Serie/Story) mit an den Abend.

Pro-Tipp: Erzählt: “Warum mochte ich das so?”



38. Zuhause-Wellness (2 Stationen)

Dauer: 60–120 Min | Kosten: 0–15€ | Ihr braucht: Handtücher, Lotion

So geht’s: Station 1: Fußbad/Handpflege. Station 2: 5-Min Nacken/Schultern.

Pro-Tipp: Ruhige Playlist + gedimmtes Licht = sofort Spa.



39. “Mini-Projekt”: 1 Ecke verschönern

Dauer: 45–90 Min | Kosten: 0–20€ | Ihr braucht: Deko/Ordnung

So geht’s: Wählt eine Ecke (Regal, Schreibtisch) und macht sie schöner/leichter nutzbar.

Pro-Tipp: Vorher/Nachher-Foto motiviert absurd gut.



40. “Storytime”: 1 peinliche + 1 mutige Geschichte

Dauer: 30–60 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: nichts

So geht’s: Abwechselnd erzählen, ohne zu unterbrechen – danach kurz: “Was ich daran liebe”.

Pro-Tipp: Das schafft Nähe schneller als man denkt.



41. “Room-Service” zuhause (Snack + Karte)

Dauer: 45–90 Min | Kosten: 0–20€ | Ihr braucht: Snack, Zettel

So geht’s: Einer richtet Snack an + kleine Karte mit 2 Sätzen (“Heute mochte ich…”).

Pro-Tipp: Karte = “konkret von heute”, nicht allgemein.



42. “25 Dinge, die wir 2026 machen” (Liste + 3 Fix-Termine)

Dauer: 45–90 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Notizen-App

So geht’s: Schreibt 25 Ideen (groß/klein). Markiert 3, die ihr in 30 Tagen macht.

Pro-Tipp: Eine Idee muss sehr klein sein (Picknick im Park).



UNTERNEHMUNGEN DRAUSSEN (10 IDEEN FÜR PAARE)



43. Food-Markt / Street-Food-Date (3 Dinge teilen)

Dauer: 1–3 Std | Kosten: 10–50€ | Ihr braucht: Appetit

So geht’s: Ziel: 3 kleine Dinge teilen statt 1 großes – mehr Variety, mehr Spaß.

Pro-Tipp: 1 Ding ist “Zufall” (ihr entscheidet per Münzwurf).

44. Museums-Date mit 3 Regeln

Dauer: 1–2,5 Std | Kosten: 0–30€ | Ihr braucht: Ticket (optional)

So geht’s: Regel 1: Jeder zeigt 2 Favoriten. Regel 2: 1 komisches Ding. Regel 3: 1

Foto ohne Menschen.

Pro-Tipp: Danach Kaffee: “Was hat dich überrascht?”



45. Mini-Radtour / Spazierroute mit Ziel

Dauer: 1–3 Std | Kosten: 0–20€ | Ihr braucht: Schuhe/Fahrrad

So geht’s: Plant ein Ziel (See, Bäcker, Aussicht) – nicht “nur rumlaufen”.

Pro-Tipp: Am Ziel 1 Sache teilen (Kuchen/Getränk).



46. Flohmarkt-Date (Budget + Mission)

Dauer: 2–4 Std | Kosten: 0–30€ | Ihr braucht: kleines Budget

So geht’s: Mission: Findet je 1 Ding unter X€ (witzig, nützlich oder schön) für den anderen.

Pro-Tipp: Nicht “wertvoll” – “meaningful” gewinnt.



47. Aussicht-Jagd: 3 Aussichtspunkte finden

Dauer: 1–3 Std | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Maps

So geht’s: Wählt 3 Spots (Brücke, Hügel, Aussicht) und lauft sie ab.

Pro-Tipp: An jedem Spot: 1 Minute still + 1 Satz “Was ich gerade mag”.



48. Buchladen-Date: Jeder sucht 1 Buch für den anderen

Dauer: 60–90 Min | Kosten: 0–30€ | Ihr braucht: Buchladen

So geht’s: Jeder sucht ein Buch und erklärt: “Warum passt das zu dir?”

Pro-Tipp: Kein Kauf nötig: Cover fotografieren und später gebraucht holen.



49. Foto-Walk: 12 Motive (Liste abarbeiten)

Dauer: 60–120 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Handy

So geht’s: Liste: etwas Rundes, etwas Altes, etwas Lustiges, etwas Grünes… (12 Motive).

Pro-Tipp: Am Ende wählt ihr 1 Siegerfoto.



50. “Zwei Dates in einem”: Spaziergang + Dessert-Stop

Dauer: 90–150 Min | Kosten: 5–30€ | Ihr braucht: Route

So geht’s: Erst 45–60 Minuten gehen, dann Dessert/Heißgetränk als “Finale”.

Pro-Tipp: Finale vorher festlegen – motiviert beim Gehen.



51. Mini-Sport-Date (leicht, nicht gym-ernst)

Dauer: 30–60 Min | Kosten: 0–10€ | Ihr braucht: bequeme Kleidung

So geht’s: Badminton/Tischtennis/Jog-Walk – danach Wasser/Drink.

Pro-Tipp: Ziel = Spaß, nicht Leistung.



52. Samstag-Baukasten: Brunch + Walk + kleines Highlight

Dauer: halber Tag | Kosten: 10–60€ | Ihr braucht: 1 Fixpunkt

So geht’s: Brunch (oder zuhause), dann Walk/Markt, dann Highlight (Museum/Film/Dessert).

Pro-Tipp: Nur 1 Fixpunkt reicht – der Rest darf spontan sein.

AM WOCHENENDE ZU ZWEIT (9 PLÄNE, DIE WIE “KURZURLAUB” WIRKEN)



53. Tagesausflug in eine Nachbarstadt (3 Stopps reichen)

Dauer: ganzer Tag | Kosten: 20–120€ | Ihr braucht: Ticket/Auto

So geht’s: 3 Dinge: 1 Walk-Route, 1 Essen, 1 schöner Spot – fertig.

Pro-Tipp: “Nur 3 Stopps”-Regel verhindert Überplanung.



54. Natur-Tag: See/Wald + Picknick

Dauer: 4–7 Std | Kosten: 0–30€ | Ihr braucht: Decke, Snacks

So geht’s: Ein Naturspot, ein Walk, ein Picknick – mehr braucht’s nicht.

Pro-Tipp: Nehmt 1 kleines Spiel mit (Karten/Würfel).



55. Wellness-Day (Therme/Day-Spa) oder Home-Spa XXL

Dauer: 3–6 Std | Kosten: 0–120€ | Ihr braucht: Handtücher / Tickets

So geht’s: Entweder Therme oder zuhause mehrere Stationen (Fußbad, Maske, Massage, Tee).

Pro-Tipp: Danach 30 Minuten “leiser Abend”.



56. Kulinarik-Tour: 3 kleine Stopps (süß/salzig/getränk)

Dauer: 3–5 Std | Kosten: 20–80€ | Ihr braucht: 3 Spots

So geht’s: Plant drei Stopps, jeweils nur “klein teilen”.

Pro-Tipp: Dazwischen immer 15–20 Minuten laufen.



57. Kultur + Snack: Ausstellung + Lieblingscafé

Dauer: 3–5 Std | Kosten: 10–70€ | Ihr braucht: Ticket (optional)

So geht’s: Erst Kultur (Museum/Galerie), dann gemütlicher Abschluss im Café.

Pro-Tipp: Jeder wählt 1 Ding: “Das bist du”.



58. Wochenende zuhause, aber wie im Hotel

Dauer: 4–8 Std | Kosten: 0–50€ | Ihr braucht: Setup

So geht’s: Frische Bettwäsche, “Room-Service”-Snack, Spaziergang, Filmabend als Event.

Pro-Tipp: Outfit wechseln (auch zuhause) – z.B. in einen Partner Pyjama – Signal fürs Gehirn.



59. Hobby-Tausch: Jeder plant 90 Minuten

Dauer: 3–4 Std | Kosten: 0–30€ | Ihr braucht: euer Hobby

So geht’s: Person A führt Person B in ein Hobby ein (sanft), dann umgekehrt.

Pro-Tipp: Ziel ist Spaß, nicht “Profi werden”.



60. Mini-Kurztrip (1 Nacht) mit 3-Punkte-Plan

Dauer: 1–2 Tage | Kosten: 80–300€ | Ihr braucht: Unterkunft

So geht’s: 3 Punkte: 1 schöner Ort, 1 gutes Essen, 1 Erlebnis.

Pro-Tipp: Kein Vollprogramm – Luft lassen.



61. Saison-Thema-Day: “Heute machen wir Winter/Sommer”

Dauer: 3–6 Std | Kosten: 0–60€ | Ihr braucht: Thema

So geht’s: Thema durchziehen: Essen, Musik, Aktivität, Outfit (einfach, nicht perfekt).

Pro-Tipp: Thema macht aus “normal” automatisch “besonders”.

BEI REGEN ZU ZWEIT (9 IDEEN)



62. “Indoor-Café” zuhause (mit Mini-Menükarte)

Dauer: 45–90 Min | Kosten: 0–10€ | Ihr braucht: Getränke, Zettel

So geht’s: Schreibt eine Mini-Menükarte, spielt Café und redet wie beim ersten Date.

Pro-Tipp: Ein “Special of the day” macht’s witzig.



63. Regen-Playlist + Kerzen-Abend

Dauer: 60–120 Min | Kosten: 0–10€ | Ihr braucht: Playlist, Licht

So geht’s: Macht bewusst gemütlich, hört die Playlist am Stück und redet nur über leichte Themen.

Pro-Tipp: Jeder nennt 1 Sache, die er am anderen heute mochte.



64. Regen-Date draußen (kurz) + heißer Abschluss

Dauer: 30–60 Min | Kosten: 0–10€ | Ihr braucht: Schirm

So geht’s: 20–30 Minuten raus, dann zurück für Tee/Kakao als Finale.

Pro-Tipp: Finale vorher festlegen – sonst bleibt’s “zu nass”.



65. Spieleabend “Best-of” (nur kurze Spiele)

Dauer: 60–120 Min | Kosten: 0–10€ | Ihr braucht: Karten/Spiel

So geht’s: 3 kurze Spiele statt 1 langes – Energie bleibt hoch.

Pro-Tipp: Mini-Preis für den Gewinner (Wunsch/Massage).



66. Paint & Sip zuhause (ohne Talent, nur Spaß)

Dauer: 60–120 Min | Kosten: 0–15€ | Ihr braucht: Papier, Stifte/Farben, Musik

So geht’s: Jeder malt 1 Bild (20 Min), dann tauschen und 10 Min “weiterzeichnen”.

Pro-Tipp: Bewertet nicht “schön”, sondern “wer hat mich besser getroffen?”



67. Back-Date: 3-Zutaten-Challenge

Dauer: 60–120 Min | Kosten: 0–10€ | Ihr braucht: 3 Zutaten + Basis

So geht’s: Ihr wählt 3 Zutaten und improvisiert (Muffins/Pancakes/Kekse).

Pro-Tipp: Legt 1 Portion als “Mitternachts-Snack” weg.



68. Puzzle + Podcast (gemütlich, aber nicht langweilig)

Dauer: 60–180 Min | Kosten: 0–20€ | Ihr braucht: Puzzle, Podcast

So geht’s: 1 Folge/Playlist auswählen, 1 klarer Endpunkt (z.B. 60 Min oder 200 Teile).

Pro-Tipp: Danach 5 Minuten: “Bestes Learning aus der Folge?”



69. Mocktail-/Drinkbar zuhause (3 Drinks, 1 Favorit)

Dauer: 45–90 Min | Kosten: 0–15€ | Ihr braucht: Saft, Sprudel, Zitrus, Eis

So geht’s: Ihr mixt 3 einfache Drinks und gebt jedem einen Namen. Blindtest: welcher ist “unser Drink”?

70. Deckenburg-Date + Throwback

Dauer: 60–150 Min | Kosten: 0€ | Ihr braucht: Decken, Kissen, Fotos

So geht’s: Baut eine Deckenburg, Snacks rein, dann 20 alte Fotos + 3 Geschichten.

Pro-Tipp: 1 altes Foto “heute nachstellen”.

IM WINTER ZU ZWEIT (9 KÄLTE-PROOF IDEEN)



71. Laternen-/Lichter-Spaziergang

Dauer: 45–90 Min | Kosten: 0–5€ | Ihr braucht: warm anziehen

So geht’s: Sucht die schönste Lichter-Route und geht bewusst langsam.

Pro-Tipp: 1 warmes Getränk als festes Finale.



72. Wintermarkt-Date (Mission statt ziellos)

Dauer: 1–3 Std | Kosten: 10–60€ | Ihr braucht: Budget

So geht’s: Mission: 1 süß, 1 salzig, 1 Getränk – alles teilen.

Pro-Tipp: Foto am schönsten Stand als Erinnerung.



73. “Cocooning”-Abend (Decke + Tee + Thema)

Dauer: 2–3 Std | Kosten: 0–15€ | Ihr braucht: Decke, Tee

So geht’s: Warmes Licht, Playlist, 1 Film oder 1 Thema-Gespräch.

Pro-Tipp: Mini-Ritual: “Was war heute gut?”



74. Mini-Winter-Ausflug (Aussicht + Bäcker)

Dauer: 2–4 Std | Kosten: 0–20€ | Ihr braucht: Route

So geht’s: Erst raus zu einem Spot, danach Bäcker/Café als warmes Finale.

Pro-Tipp: Finale fix einplanen – sonst bleibt’s “nur kalt”.



75. Schlittschuhlaufen-Date + heißes Finale

Dauer: 90–180 Min | Kosten: 10–60€ | Ihr braucht: Tickets, Handschuhe

So geht’s: 60–90 Minuten aufs Eis, danach Heißgetränk und kurze “Best Moment”-Runde.

Pro-Tipp: Mini-Ziel: 1 Runde Hand in Hand.



76. Winter-Lichter-Foto-Walk (Mission)

Dauer: 45–120 Min | Kosten: 0–10€ | Ihr braucht: Handy

So geht’s: Mission: 10 schöne Lichter/Motive (Schaufenster, Spiegelungen). Danach 1 Siegerfoto wählen.

Pro-Tipp: Gemeinsames Selfie am schönsten Spot.



77. Raclette/Fondue-Abend als Event

Dauer: 120–180 Min | Kosten: 10–40€ | Ihr braucht: Setup + Zutaten

So geht’s: Jeder wählt 3 Zutaten, ihr baut “Signature-Pfännchen” und gebt ihnen Namen.

Pro-Tipp: Bewertet nach “kreativster Mix”.



78. Heiße Schokolade / Winter-Drink Tasting

Dauer: 45–90 Min | Kosten: 0–15€ | Ihr braucht: Kakao, Toppings

So geht’s: 3 Varianten (klassisch, würzig, “dessert”). Blindtest: welche ist “unsere”?

Pro-Tipp: Rezept notieren – euer Winter-Favorit bleibt.



79. Winter-Lese-Date: 20 Minuten lesen, 10 Minuten erzählen

Dauer: 90–180 Min | Kosten: 0–30€ | Ihr braucht: Buch/Café

So geht’s: Jeder sucht etwas (Buch/Kapitel/Artikel), dann 20 Minuten lesen, 10 Minuten teilen.

Pro-Tipp: Wenn ihr nichts kaufen wollt: Cover fotografieren, später gebraucht holen.



OHNE GELD (0€) – KURZE EMPFEHLUNG

Wenn ihr heute 0€ ausgeben wollt, funktionieren besonders gut:

● Spaziergang mit Fragen (Idee 1)

● Foto-Story-Date (Idee 4)

● DIY-Escape zuhause (Idee 6)

● 1 Stunde handy-frei (Idee 10)

● Best-of der Woche (Idee 11)

● Bucket-List (Idee 21)

● Foto-Walk (Idee 49)

● Aussicht-Jagd (Idee 47)



FAQ: WAS KANN MAN ALS PAAR UNTERNEHMEN?



Was kann man spontan zu zweit machen?

Wählt etwas, das sofort startklar ist: Spaziergang, Kaffee-Date zuhause oder eine kurze

10-Euro-Challenge. Der Start ist wichtiger als die perfekte Idee.



Was kann man abends als Paar machen?

Abends funktionieren Ritual-Dates am besten: Filmabend als Event, Mini-Massage oder ein

kleiner Room-Service zuhause. Setzt eine klare Dauer (z.B. 90 Minuten).



Was kann man als Paar machen, wenn einem langweilig ist?

Bei Langeweile hilft Tempo: Küchentanz, Foto-Story-Date oder Mini-Challenges. Entscheidet schnell und macht’s einfach.



Was kann man als Paar unternehmen ohne Geld?

0€ geht super: Fragen-Spaziergang, Best-of der Woche oder Bucket-List. Ein kleiner Rahmen macht’s besonders.



Was kann man bei Regen zu zweit machen?

Bei Regen sind Indoor-Dates ideal: Indoor-Café zuhause, Mocktailbar oder Spieleabend mit kurzen Spielen.



Was kann man am Wochenende zu zweit machen?

Plant im Baukasten: Start (Brunch/Walk), Mitte (Natur/Erlebnis), Finale (kleines Highlight).

So entsteht eine Erinnerung.



Welche Aktivitäten stärken eine Beziehung?

Alles, was Zusammenarbeit + Gespräch + neue Eindrücke verbindet: gemeinsame

Challenges, Fragen-Dates, Hobby-Tausch.



Was kann man als Pärchen unternehmen, wenn man unterschiedliche Interessen hat?

Nutzt die 1-1-1-Formel: 1 Wunsch von dir, 1 Wunsch von mir, 1 gemeinsames Ritual. So fühlt sich niemand übergangen.

