Was passiert, wenn Russland mit Atomwaffen angreift? – Video

Immer wieder bringt der russische Präsident Wladimir Putin im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine die Atomwaffen seines Landes ins Gespräch – und droht damit, diese Waffen einzusetzen. Die Wahrscheinlichkeit, das er das tatsächlich macht, ist extrem gering. Aber was wäre, wenn es doch passiert? Wie würden die USA und die Nato reagieren? Darum geht es in diesem Video.

