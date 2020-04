Washington Post – Kam das Virus doch aus dem Wuhan-Labor?

Enthüllung in der «Washington Post» spalten die Welt

Die «Washington Post» schreibt über besorgte amerikanische Diplomaten in Peking, die vor zwei Jahren die US-Regierung vor einem Labor in Wuhan gewarnt haben. Doch die Administration von Donald Trump unternahm nichts.

Ein Artikel in der «Washington Post» sorgt für Aufsehen.

US-Diplomaten sollen zwei Jahre vor dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus die Regierung in Washington vor einem Forschungslabor in Wuhan gewarnt haben – dem Epizentrum der Corona-Seuche.

Hier der gesamte Artikel von blick.ch