„We are one“ – der Sunshine-Song feiert Premiere

In dieser Woche wird aus einer spontanen Idee Wirklichkeit:

Die Sunshine-Community bekommt ihn – ihren eigenen Song!!!

Knapp acht Wochen hat es gedauert von den ersten „Hirngespinsten“ über die tatsächliche Sound-Produktion, technische Studio-Umbauten, Studio-Aufnahmen mit etlichen HörerInnen und dem Team, der Stimmen-Auswahl aus unzähligen Takes bis hin zum finalen Zusammenfügen, Abmischen und dem Mastering.

FREITAG, DEN 11.06.2021 ist es nun endlich soweit: Unser gemeinsamer Song

MAX OPTIMUS & THE SUNSHINE COMMUNITY: „We are one “

feiert um 08:45 Uhr in der „Morning-Show“ Premiere.

Wer will, darf jetzt schon jubeln, ansonsten gilt:

Der Countdown läuft – zählt mit uns runter und freut euch auf das erste Mal „We are one“ on air.