Webradio: Musiktitel werden bei TuneIn nicht mehr angezeigt?

Viele Radiosender die über TuneIn wiedergegeben werden zeigen nicht mehr oder nur teilweise die Musiktitel an.

Es wird nur noch das Logo und der Name vom jeweiligen Radiosender angezeigt.

Zu beachten ist, dass vorher von einigen Radiosendern die Musiktitel angezeigt wurden.

TuneIn hat da einiges geändert.



Um das Problem zu lösen muss man lediglich ein paar Daten des eigenen Webradios bei TuneIn direkt anfordern.

Anfrage an Tunein:

Für den Anfang benötigt man die von TuneIn zugewiesene Sender-ID. Die eigene Sender-ID findet man am Ende der URL-Adresse, wenn man auf https://tunein.com zugreift.

Die Sender-ID für „https://tunein.com/radio/tuneinstation-s######/“ wäre zum Beispiel „s######“.

(###### mit der eigenen Zahl ersetzen!) z.B. https://tunein.com/radio/Radio-Sunshine-998-s3054/

Um Ihre Partner-ID und Ihren TuneIn Partner Key zu erhalten, wenden Sie sich bitte an

broadcaster-support@tunein.com und fordern sie direkt an.



E-Mail-Text an TuneIn:

Hello, I am the technical manager of Radio …….. ,

*ID *station: s######, to optimize our radio on TuneIn,

I would need: tunein Partner ID and Tunein Partner Key.

I’m waiting for your feedback.

Good work and many thanks.

Regards…

Falls eure Radioautomation / Webradio diese Funktion nicht unterstützt gibt es jetzt auch eine externe Lösung:

Teilt uns diese API-Daten dann mit und wir richten dann alles ein!

(Sender-ID, Partner-ID und Partner-Key)



Die TuneIn Station ID z.B. s3054 (beginnt immer mit s) – Die hat man bereits wenn man auf tunein dabei ist.

Jetzt bestellen!



TuneIn ist das größte und wichtigste Radioverzeichnis der Welt. Die Präsenz auf TuneIn bedeutet, dass Sie die Hörerschaft Ihres Webradios erheblich verbessern und vergrößern können.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Radiosender eine aktive Präsenz in diesem Verzeichnis hat, um die Zahl der Webradio-Hörer zu erhöhen, müssen Sie sich nicht nur auf der TuneIn-Website registrieren, sondern auch Informationen über Künstler und Songtitel in das System eingeben.

Wenn Ihr AutoRadio die Funktion des Sendens von Daten an TuneIn nicht zulässt können Sie unseren TuneIn API Support Service gegen eine jährliche Gebühr nutzen.



Der Dienst funktioniert mit Shoutcast 1, Shoutcast 2 und Icecast-Servern.