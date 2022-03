Erika Inger, geboren in Tscherms, Italien, lebt und arbeitet in Wien und Lana, Südtirol, Italien

nata a Cermes, Italia, vive e lavora a vienna e a Lana, Alto Adige, Italia

Studium an den Akademien der Bildenden Künste in Ravenna und Stuttgart.

Seit 1995 zahlreiche Preise für Projekte im öffentlichen Raum und in der Architektur.

Gründung der Kulturinitiative LanaArt und Skulpturenweg Lana.

Ihre Arbeiten befinden sich in privaten und öffentlichen Sammlungen.

