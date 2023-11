Weihnachtlicher Thermenplatz & Wunschbaum der Lene Thun Stiftung am Thermenplatz

Foto Eröffnung Weihnachten und „Wunschbaum“ am Thermenplatz (v.l.n.r.): Bürgermeister Dario Dal Medico, Direktorin der Lene Thun Stiftung Paola Adamo, Gründer der Lene Thun Stiftung Peter Thun, Präsidentin der Kurverwaltung Meran Ingrid Hofer und der Präsident der Therme Meran Stefan Thurin.

Zur Weihnachtszeit verwandelt sich der Thermenplatz wieder in ein Winter-Wunder-Land. Die Führungsspitze der Therme Meran mit Präsident Stefan Thurin und Direktorin Adelheid Stifter haben gemeinsam mit dem Gründer der Lene Thun Stiftung Peter Thun und der Direktorin der Lene Thun Stiftung Paola Adamo sowie Dario Dal Medico Bürgermeister von Meran und Kurpräsidentin Ingrid Hofer die Weihnachtswelt am Thermenplatz feierlich eröffnet.

Die Weihnachtszeit am Thermenplatz ist echt etwas Besonderes: Wunschbaum der Lene Thun Stifung, Eislaufplatz, Karussell, lebensgroße Weihnachtskrippe, Weihnachtspavillon mit Sky Bar und Gourmet-Kugln mit kulinarischen Spezialitäten. Jeden Samstag im Advent gibt es dazu Live-Musik von 12-14 Uhr und der Thermenplatz wird zum place to be!

Auf dem Thermenplatz steht in diesem Jahr wieder ein ganz besonderer Baum: der „Wunschbaum“, welcher in Kooperation mit der Lene Thun Onlus Stiftung dekoriert wurde. Dieser „Wunschbaum“ wurde mit Werken von krebserkrankten Kindern aus den Krankenhäusern Bozen und Meran dekoriert und soll Hoffnung geben und Wünsche erfüllen.

Die Lene-Thun-Stiftung bietet in italienischen und europäischen Krankenhäusern, vor allem in der pädiatrischen Onkologieabteilung, eine kostenlose Freizeittherapie durch Modellieren mit Ton an. Durch die Förderung der Kreativität und die Möglichkeit, ihre Gefühle auszudrücken, sind die jungen Patienten besser in der Lage, sich behandeln zu lassen, und können eine sehr schwierige Zeit in ihrem Leben besser bewältigen.

Für die Verantwortlichen der Therme Meran ist es jedes Jahr etwas Besonderes, den Thermenplatz so weihnachtlich zu sehen: „Der Thermenplatz mit all seinen Attraktionen und dem „Wunschbaum“ der Lene Thun Stiftung ist ein besonderes Highlight in der Meraner Weihnacht“, so Thermenpräsident Stefan Thurin.

Der Präsident der Therme Meran unterstreicht, dass die Therme Meran stolz darauf ist auch in diesem Jahr als Standort für das Projekt „Wunschbaum“ zu fungieren.

„Die Zusammenarbeit mit der Lene Thun Stiftung besteht bereits seit 2016. Dank der Zusammenareit wird ein Projekt unterstützt, das Kindern und Jugendlichen Hoffnung gibt“, betont Direktorin Adelheid Stifter.

Dieses Jahr wurde die Eröffnung mit der Aufführung des Kinderchors des Instiuts Marcelline in Bozen umrahmt. Des weiteren fand auch die traditionelle und beliebte Eislaufshow des Sportclub Meran statt, danach gab es Live-Musik mit Creedence Song.

Veranstaltungsprogramm

Christmas Aperitif: mit Live-Musik von 12 bis 14 Uhr von Südtiroler Bands sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre.

In diesem Jahr unter anderem mit Musik von Simple Men (25. November), SoMuch (2. Dezember), Demolition Men – Sting & The Police (9. Dezember), Santoni Family (16. Dezember), We Cover You (23. Dezember), Lucky17 (24. Dezember) und Lukas Insam Trio (30. Dezember)

Der Nikolaus kommt am 6. Dezember ab 18.30 mit anschließender Eistanzaufführung. Eistanzaufführungen gibt es zudem am 15. und 29. Dezember, jeweils ab 19 Uhr.

Am 31. Dezember wird Silvester am Thermenplatz gefeiert: mit einer Pre-Silvesterfeier und Live-Musik von Moe’s Garage ab 13 Uhr und einer Countdown-Party inklusive Eislaufen mit DJ RobyDee and Vocalist Chicco Montini von 22 bis 2 Uhr.

Weihnachten am Thermenplatz wird in Zusammenarbeit mit der Gemeinde und Kurverwaltung Meran organisiert.