Weihnachts-Betrug per SMS: „Ihr Paket ist in unserem Versandzentrum“ – Video – Truffa Pacco SMS

Eine SMS enthält einen Link zu einer gefälschten Website eines Versandunternehmens und bittet um eine Zahlung von 2 Euro für die Kosten. Aber es ist ein Betrug. Die Postpolizei rät: nicht anklicken!

Dezember, Zeit fürs Online-Shopping. Tage, an denen fast jeder auf die Ankunft von Paketen oder anderen Sendungen wartet und die daher für Internetbetrüger äußerst profitabel sind. In dieser Zeit ist der „Paketbetrug“ in Mailand und Umgebung sehr beliebt. Aber nicht nur!

Auf dem Mobiltelefon erscheint diese Nachricht: „Ihr Paket wurde in unserem Versandzentrum zurückgehalten. Bitte folgen Sie den Anweisungen“ und gibt einen Link zu einer Website an, die den Websites ähnelt, die von Versandunternehmen verwendet werden, um Kunden die Verfolgung eines Pakets zu ermöglichen. Ein Paket, das aufgrund der Nichtbezahlung der Versandkosten im Verteilzentrum „in der Schwebe“ ist. Zollgebühren: 2 €“.

Die SMS kommt in italienischer Sprache: „il tuo pacco è stato trattenuto presso il nostro centro di spedizione“

Der Paketbetrug

Gerade dieser geringe Geldbetrag erleichtert das Risiko, auf den Betrug hereinzufallen: Wenn man den Anweisungen der Kriminellen folgt, gibt man seine Kreditkartennummer ein, die dann um große Geldbeträge erleichtert wird. „Letzte Woche kaufte ich ein Buch bei einem Verlag in Mailand und erwartete, dass das Paket am Donnerstag eintreffen würde. Noch am selben Tag erhielt ich eine betrügerische SMS, in der zwei Euro gefordert wurden“, erzählt Stefania C. aus Sedriano, die nur durch Zufall dem Betrug entkommen ist: „Ich habe den Verlag angeschrieben, der mir bestätigte, dass die Versandkosten bereits im Kaufpreis enthalten sind, und mir sagte, ich solle mich an seinen Spediteur wenden. Ich habe mich mit ihnen in Verbindung gesetzt, aber das Callcenter hat nicht geantwortet. Ich schrieb an den Kundendienst des Verlags zurück, der sich daraufhin Sorgen machte. Schließlich kommt das Buch an diesem Tag an, und der Pony-Express, der es ausliefert, teilt mir mit, dass ich tatsächlich nichts bezahlen muss. Glücklicherweise habe ich kein Geld verloren, aber ich habe viel Zeit verloren, um zu verstehen, was vor sich ging.

