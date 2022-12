Weihnachts-Hilfspaket Nr. 2 ist unterwegs – È in arrivo il 2° pacchetto di solidarietà natalizia

Anlässlich seiner letzten Ratssitzung hat der Verwaltungsrat der Stiftung Sparkasse ein 2. Weihnachts-Hilfspaket nochmals in Höhe von 150.000.-€ geschnürt. Da sich aufgrund der immer noch hohen Energiekosten und der außerordentlichen Teuerungsrate bei Gütern des täglichen Bedarfs die Anfragen um finanzielle Unterstützung in diesem Jahr entschieden erhöht haben, wollte der Verwaltungsrat in seiner letzten Ratssitzung des Jahres ein weiteres Zeichen setzen und eine Unterstützungsmaßnahme für all jene, die noch nicht zum Zuge gekommen sind, veranlassen. Hierbei sollten insbesondere Frauen in Notsituationen Berücksichtigung finden. Bereits Anfang Dezember dieses Jahres hatte die Stiftung Sparkasse ein 1. Weihnachts-Hilfspaket in der Höhe von 150.000.- Euro zur Verfügung gestellt, sodass die Stiftung für die Initiative „Hilfe für Menschen in Notsituationen“ in diesem Jahr insgesamt 300.000.-€ bereitgestellt hat.

Die Hilfsgelder werden lokalen Hilfsorganisationen (Frauen helfen Frauen, Plattform für Alleinerziehende, Donne Nissà, Gea Bozen u.a.) auf Anfrage, die direkt an die Stiftung adressiert werden sollte, zugesprochen. Die sozialen Hilfsorganisationen sollten dadurch in die Lage versetzt werden, den Bedürftigen unbürokratisch und schnell unter die Arme greifen zu können. „Die Stiftung empfindet es als moralische Verpflichtung, insbesondere Menschen in Notsituationen zu helfen und zu unterstützen. Not und Leid sollten in unserem Land keinen Platz haben und wir können durch dieses Hilfspaket dazu beitragen, diese zu lindern“, erklärte der Stiftungspräsident Prof. Konrad Bergmeister.

È in arrivo il 2° pacchetto di solidarietà natalizia

In occasione dell’ultima riunione di quest’anno del Consiglio di Amministrazione, è stato deliberato un ulteriore pacchetto di solidarietà natalizia per un importo di 150.000 euro. A causa dei costi energetici ancora elevati e dello straordinario tasso di inflazione per i beni di uso quotidiano, le richieste di sostegno finanziario quest’anno sono decisamente aumentate. In considerazione di ciò, il Consiglio di Amministrazione ha voluto dare un ulteriore segnale e ha stanziato un altro contributo di solidarietà. In questo caso, una particolare attenzione è stata riservata alle donne in situazioni di emergenza. Già all’inizio di dicembre di quest’anno, la Fondazione aveva fornito un primo pacchetto di solidarietà natalizia per un importo di 150.000 euro; per cui quest’anno la Fondazione ha messo a disposizione un totale di 300.000 euro per l’iniziativa “Aiuto alle persone in situazioni di emergenza”.

I fondi in parola saranno assegnati a organizzazioni di solidarietà locali (p.e. Frauen helfen Frauen, Associazione per famiglie monogenitoriali, Donne Nissà, Gea Bolzano, ecc.) su richiesta da indirizzare direttamente alla Fondazione. Le organizzazioni potranno in seguito aiutare le assistite in modo rapido e non burocratico. “La Fondazione ritiene che sia un obbligo morale aiutare e sostenere soprattutto le persone in situazioni di emergenza. Il bisogno e la sofferenza non dovrebbero trovare posto nel nostro paese e noi possiamo contribuire ad alleviarli con questo pacchetto di solidarietà”, ha spiegato il Presidente della Fondazione, Prof. Konrad Bergmeister.