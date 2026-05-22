weinlese.it – kuratierte Linksammlung aus der Weinwelt

Wer sich für Wein interessiert, findet im Netz unzählige Quellen – aber selten gebündelt an einem Ort. Genau hier setzt weinlese.it an: eine übersichtliche Webseite mit handverlesenen Links rund um den Wein.

Mit weinlese.it ist eine neue, kompakte Anlaufstelle für Weinfreundinnen und Weinfreunde entstanden. Die Seite versteht sich als kuratierte Linksammlung – eine Art Wegweiser durch die digitale Weinwelt.

Inhaltlich gliedert sich die Webseite in drei Bereiche:

Südtirol – sämtliche Genossenschaftskellereien sowie zahlreiche private Weingüter, vom Eisacktal über das Überetsch und Unterland bis in den Vinschgau.

Italien – führende Weinmagazine, Branchenverbände, bekannte Weingüter und Schutzkonsortien.

Weltweit – die wichtigsten internationalen Magazine, Weinkritiker und Branchenorganisationen.

Insgesamt umfasst die Sammlung rund 140 sorgfältig ausgewählte Quellen. Jeder Eintrag enthält eine kurze Beschreibung und einen direkten Link zur jeweiligen Website, sodass man mit einem Klick beim richtigen Ziel landet.

Bewusst schlicht gehalten ist auch die Technik: weinlese.it – alle Inhalte auf einer einzigen, scrollbaren Seite. Das sorgt für kurze Ladezeiten, eine gute Darstellung auf dem Smartphone und eine unkomplizierte Pflege. Das weinrote Design mit Motiven von Trauben, Fass und Korken unterstreicht den Charakter des Themas.

Die Seite ist als lebendiges Projekt gedacht und wird laufend ergänzt. Wer eine empfehlenswerte Wein-Website kennt, die noch fehlt, darf gern einen Hinweis geben.

Fazit: weinlese.it bündelt die Weinwelt – regional verwurzelt in Südtirol, offen für Italien und die ganze Welt.

Soll ich den Bericht noch anpassen — z. B. **kürzer