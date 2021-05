Weiterbildungsprogramm für Fachkräfte im Sozialwesen

LPA – Die Landesabteilung Soziales organisiert auch heuer Weiterbildungsveranstaltungen für haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter im Sozial- und Gesundheitsbereich.

Alljährlich organisiert die Landesabteilung Soziales, in Zusammenarbeit mit den Landesfachschulen für Sozialberufe Hannah Arendt und Emmanuel Levinas sowie den Bildungshäusern Lichtenburg in Nals und Haus der Familie in Oberbozen, ein umfangreiches Weiterbildungsprogramm. Diese stehen hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, aber auch ehrenamtlich Tätigen und interessierten Bürgern offen. Für einige der Kurse werden auch Weiterbildungspunkte für die ständige Fortbildung der Berufskammern vergeben.

In den nächsten Wochen starten wiederum Weiterbildungsangebote für Fachkräfte und freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Diese finden im Bildungshaus Lichtenburg in Nals in Präsenz statt und befassen sich mit den Themen „Gesprächsführung“ und „Empowerment und Recovery in der Sozialpsychiatrie“. Weitere Informationen zu den Kursinhalten sind auf der Webseite des Bildungshauses Lichtenburg zu finden, dort kann man sich auch für den jeweiligen Kurs anmelden.

Das vollständige Kursprogramm für das laufende Frühjahr ist online auf den Landeswebseiten im Bereich Soziales abrufbar. Informationen dazu erteilt die Dienststelle für Personalentwicklung der Landesabteilung Soziales unter dienstfuerpersonalentwicklung@provinz.bz.it oder telefonisch unter 0471 41 82 22.