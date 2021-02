Weitere 962 öffentliche Lichtpunkte in Meran auf LED umgerüstet

Die öffentliche Beleuchtung in Meran umfasst insgesamt 6.200 Lichtpunkte. Bereits vor 2017 hatte Edyna 700 Lichtpunkte ausgetauscht. Seit 2018 haben die Stadtwerke weitere 730 umgerüstet bzw. ersetzt. 2020 wurden von den verbleibenden 4.770 Lichtpunkten weitere 962 ausgetauscht. Für diese Arbeiten hat die Stadtgemeinde Meran Zuschüsse von der Autonomen Provinz Bozen erhalten.

Die 2020 im Zuge des zweiten Bauloses durchgeführten Maßnahmen lassen die Stromausgaben der Gemeinde Meran um 95.000 Euro im Jahr senken, mit einer Energieeinsparung von 60 bis 80 Prozent gegenüber früheren Technologien. Dadurch können im Jahr auch 200 Tonnen an CO2-Ausstößen eingespart werden.

Zudem wurden auf eine Länge von ca. 2,2 km die unterirdisch verlaufenden Infrastrukturen für die Erneuerung der Mittelspannungsleitung und den Ausbau des Glasfasernetzes erneuert, unter anderem in der Tobias-Brenner-Straße, in der Bäckergasse, in einem Abschnitt der Totistraße, in der Schennastraße und in der Gampenstraße.

Auf diese Weise konnten die Stadtwerke die Kosten senken und die Beeinträchtigungen für die Anwohner*innen minimieren, die andernfalls von mehreren Baustellen betroffen gewesen wären.

Ferngesteuerte Beleuchtung

Im Rahmen eines innovativen Projekts haben die Stadtwerke beschlossen, alle Armaturen mit einem sogenannten „Zhaga 18“- Anschluss auszustatten, der die Installation von Fernsteuerungsmodulen ermöglicht. Die Stadtwerke führen an verschiedenen Straßen Testreihen mit einer Dimmung der Beleuchtungsstärke durch – angepasst an das Verkehrsaufkommen und gemäß den Vorgaben der Straßenverkehrsordnung. Dies ermöglicht weitere Einsparungen.

Ausgehend von einem durchschnittlichen Abstand von 20 m zwischen zwei Lichtmasten haben die Stadtwerke 2020 die öffentliche Beleuchtung auf einer Straßenlänge von 20 km modernisiert.

2021 werden weitere 1.000 Lichtpunkte umgerüstet

Mit 2.389 umgerüsteten Lichtpunkten wird Meran heute zu 38,5 Prozent mit LED-Lampen beleuchtet. Mit dem für dieses Jahr geplanten dritten Baulos mit insgesamt 1.009 Lichtpunkten wird sich dieser Anteil auf 55 Prozent erhöhen.

Neben den Vorteilen der Energie- und Kosteneinsparung sind damit auch eindeutige Vorteile für die Umwelt verbunden, da die alten Natrium- oder Quecksilberdampflampen erhebliche Probleme bei der Entsorgung aufwerfen, weshalb ihre Herstellung in der Europäischen Union verboten wurde. Die Lichtqualität ist viel höher, wobei die Lichtverschmutzung stark reduziert wird, wie in den europäischen Richtlinien vorgesehen.

Die Baulose

Hier eine Übersicht der insgesamt 7 Baulose und der diesbezüglichen Kosten (bei den Gesamtausgaben für die Baulose 4, 5 und 6 handelt es sich noch Kostenschätzungen).