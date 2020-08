Weiterhin Maskenpflicht in Zug und Bus

In Südtirol gilt in öffentlichen Verkehrsmitteln weiterhin Maskenpflicht.

Wer dagegen verstösst muss mit einer Geldstrafe von 400 Euro rechnen, so Mobilitäts- Landesrat Alfreider.

Auf Facebook schrieb LR Alfreider:

#Fahrgäste, die sich an die #Regeln halten, #schützen nicht nur sich selbst, sondern auch alle anderen!

Dieser Artikel in der Zeitschrift The Atlantic bestätigt den #Südtiroler #Weg im öffentlichen #Nahverkehr sei es während der #Lockdown-Phase als auch in den #Phasen danach. Funktionierende Öffis haben während des Lockdowns #Verbindungen zur Arbeit für wichtige #Berufsgruppen garantiert und waren somit ein wichtiger #sozialer als auch #wirtschaftlicher Faktor. Weiters zeigen #Studien auf, dass die Fahrgäste bei strenger #Einhaltung der #Sicherheitsvorgaben (Mund-Nasen-Schutz, Abstand) in den Öffis keinem erhöhten Risiko ausgesetzt sind.

Zum Artikel von The Atlantic