Weltenergiespartag am 5. März – Verbraucherzentrale Südtirol gibt hilfreiche Spartipps

Der 5. März bietet eine besondere Gelegenheit, um sich zu fragen, wie viel Energie zu Hause und auf der Arbeitsstelle benötigt wird, und wo noch Einsparpotential schlummert. Dieser Tag ist nämlich ein ganz besonderer: es handelt sich um den Weltenergiespartag.

Der Weltenergiespartag bietet sich an, um mit dem Energiesparen so richtig loszulegen, davon ist die Energieberaterin der Verbraucherzentrale Südtirol, Christine Romen, überzeugt. Ob zu Hause oder auf der Arbeit, beim Heizen, beim Arbeiten am PC, beim Kochen und Autofahren oder in der Freizeit: Energie kann immer und überall eingespart werden.

Die Verbraucherzentrale Südtirol gibt einige hilfreiche Tipps wie in den verschiedenen Bereichen gezielt eingespart werden kann:

Standby-Verluste bei Elektrogeräten vermeiden.

ausschaltbarer Steckerleisten nutzen oder das Elektrogerät aus der Steckdose entfernen.

Weitere Tipps in unserem Infoblatt: „Ständig unter Strom: Standby-Betrieb“.

Heizung runterdrehen.

1 Grad weniger bringt rund 6% an Energieeinsparung mit sich.

Weitere Infos in unserem Infoblatt: „Heizkosten senken“.

Beim Kochen Hilfsmittel wie Schnellkochtopf, Eierkocher und Wasserkocher verwenden.

Der Einsatz von Hilfsmitteln bringt nicht nur Energie- sondern auch Zeiteinsparung mit sich.

Weitere Tipps in unserem Infoblatt „Strom sparen leicht gemacht“.

Beim Waschen stets die gesamte Füllmenge nutzen, auf den Vorwaschgang verzichten und bei niedrigen Temperaturen waschen.

Weitere Tipps in unserem Infoblatt „Waschmaschinenkauf ohne Reue“.

Beim Backen auf das Vorheizen verzichten und die Restwärme nutzen.

Weitere Tipps in unserem Infoblatt „Energieverbrauch von Haushaltsgeräten“.

Auch auf dem täglichen Weg zur Arbeit oder in der Freizeit lässt sich einiges an Energie einsparen, indem auf öffentliche Verkehrsmittel zurückgegriffen wird oder man sich zu Fuß oder mit dem Fahrrad fortbewegt. Wer aufs Auto nicht verzichten kann, sollte auf einen energiesparenden Fahrstil achten. Auch hierzu gibt es einiges Tipp der Verbraucherzentrale:

Auf unnötiges Gewicht verzichten: jedes Kilogramm erhöht den Verbrauch.

Rechtzeitiger Reifenwechsel hilft beim Sparen, denn Winterreifen erhöhten den Treibstoffverbrauch.

Gleichmäßiges Fahren hilft beim Sparen.

Weitere hilfreiche Energiespartipps sind in den verschiedenen Informationsblättern der Verbraucherzentrale enthalten. Diese sind über das Internet (www.verbraucherzentrale.it), dem Verbrauchermobil, dem Hauptsitz in Bozen und den Außenstellen erhältlich.

Alternativ zu den Infoblättern bietet die Verbraucherzentrale auch eine technische Bauberatung, welche jeweils montags von 9-12 und 14-17 Uhr telefonisch unter 0471-301430 zur Verfügung steht.