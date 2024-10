Weltfrieden – Daniele Ganser in Meran im Kursaal am 27. November 2024

Referent: Dr. Daniele Ganser – Schweizer Historiker und Friedensforscher

Ort: Meran, Kursaal, Freiheitsstraße 31

Datum: Mittwoch, 27.11.2024

Uhrzeit: Einlass ab 18:30 Uhr, Beginn um 20:00 Uhr

Tickets: Menschheitsfamilie

Eine Veranstaltung von www.wir-noi.com

Mehr Waffen werden keinen Frieden schaffen!

Das ist die Aussage des Schweizer Historikers Dr. Daniele Ganser, die von Anfang an auf Widerstand stößt. Der Friedensforscher sprach sich seit Beginn des Ukrainekonflikts gegen die Waffenlieferungen an die Ukraine aus. Damit schwimmt er bewusst gegen den Strom.

Heute, nach zweieinhalb Jahren Krieg, haben Gansers Forderungen nach wahren Frieden nichts an Aktualität verloren. Dies hat mehrere Gründe. So spricht sich die EU offen für terroristische Anschläge in Russland aus, die mittels Waffen aus dem Westen durchgeführt werden sollen. Die USA und viele europäische Staaten beliefern weiterhin massiv die ukrainische Armee. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Soldaten der NATO-Staaten sich längst schon am aktiven Kriegsgeschehen beteiligen. Im März 2022 schon wurden die Friedensverhandlungen von Istanbul vom sogenannten “Wertewesten” schlichtweg vereitelt.

Deeskalation und Friedensgespräche

Die NATO-Allianz, angeführt von den USA, drängt auf eine Eskalierung des Konflikts hin, in den auch die europäische Bevölkerung involviert werden soll. Das mehrheitlich eingebrachte, jedoch einseitige Argument ist, dass der Russe eine Gefahr für Europa darstelle und die Ukraine nur der Beginn eines territorialen Feldzuges in Richtung Westen sei. Es gelte also, einmal mehr, den einen Diktator militärisch zu beseitigen, damit der Weltfrieden ausbricht.

Dr. Daniele Ganser zeigt viele Fakten auf, dass diese Strategie noch nie zu Frieden geführt hat. Militärische Eskalation war niemals die Lösung. Sie hat immer nur Verluste auf beiden Seiten verursacht – gerade in der Bevölkerung, die geblendet wird und anschließend den Blutzoll bezahlt.

Der Schweizer Historiker steht daher ein für Deeskalation und Friedensgespräche. Für dieses Engagement begegnen ihm die Massenmedien fast täglich mit heftigen Geschützen der Diffamierung: „Verschwörungstheoretiker“, „Putinversteher“, “Holocaustverharmloser” sind nur einige der Begriffe, mit denen ihn die Leitmedien beschmieren.

Frieden ohne Wenn und Aber!

Fakt ist aber auch: Der Großteil der Menschen weltweit will Frieden ohne Wenn und Aber. Nur auf einer Basis eines wahren, inneren und äußeren Friedens sind Leben, Wohlstand, Fülle, Entfaltung und Glück möglich. Daher schließt sich der Verein WIR-NOI der Position des Friedensforschers Ganser an: Es ist wichtig, den Frieden zu erforschen, über ihn zu sprechen, ihn mit menschlichen Gesten zu nähren. Mit Waffen kommt er nicht in die Welt.

