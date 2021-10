Weltweite Mega-Störung: Facebook, instagram und whatsapp vorübergehend offline

Bei einem ungewöhnlich großen Ausfall sind am Montag 4. Oktober 2021 gleich mehrere Dienste des Facebook-Konzerns weltweit nicht mehr erreichbar. Neben der eigentlichen Facebook-Plattform waren auch der Chatdienst WhatsApp und auch Instagram für viele Nutzer nicht zu erreichen, wie Störungsmeldungen auf Websites wie Downdetector zeigten.

Mehr als fünf Stunden nach Beginn des großflächigen Ausfalls von Facebook-Diensten mehren sich die Hinweise, dass das Online-Netzwerk die Probleme in den Griff bekommt. So war am späten Abend zumindest die Website wieder erreichbar, die den Status der Facebook-Angebote anzeigt.

Weltweit waren am Motagabend 4. Oktober 2021 Zehntausende Internet-User von den Websites abgeschnitten gewesen. Auf der Internet-Seite „Downdetector.com“ wurden über mehr als 50.000 Vorfälle in Zusammenhang mit den populären Apps des Facebook-Konzerns berichtet.