Wenn Hotels Geschichten erzählen

Im Bild: Der Präsident der Angebotsgruppe Historic South Tyrol Martin Kirchlechner, Ottmangut Suites and B&B in Meran.

Die Angebotsgruppe Historic South Tyrol glänzt mit hochwertigem Internetauftritt

Im geschichtsträchtigen Parkhotel Holzner in Oberbozen fand vor kurzem die Vollversammlung der Angebotsgruppe „Historic South Tyrol“ statt. Vorgestellt wurden dabei der Internetauftritt und das Manifest der Vereinigung.

19 Hotels haben sich im Oktober 2019 zur Angebotsgruppe Historische Gastbetriebe Südtirols, kurz Historic South Tyrol, zusammengeschlossen. Die Gruppe ist ein Zusammenschluss ausgezeichneter historischer Hotels und Wirtshäuser in Südtirol, die Botschafter zeitloser Gastlichkeit sind. „Ziel der Vereinigung ist die zugehörigen Hotels und Restaurants hinsichtlich ihrer historisch gewachsenen Bausubstanz bekannt zu machen. Wir wollen dem anspruchsvollen Südtirol Urlauber mit Historic South Tyrol ein weiteres attraktives Urlaubsprodukt bieten“, sagt der Präsident von Historic South Tyrol und Inhaber des Ottmangut Suites and B&B in Meran, Martin Kirchlechner, und fügt hinzu: „Gute Architektur und schönes Design gehören heutzutage zu den wichtigsten Faktoren, um ein Hotel zu buchen. Er strebt nach Individualtiät, Originialität und Design. Und das kann ihm die Angebotsgruppe Historic South Tyrol bieten.“

Im Rahmen der Vollversammlung im Parkhotel Holzner, das selbst Mitgliedsbetrieb der Vereinigung ist, wurden die Errungenschaften der Gruppe des vergangenen Jahres 2021 präsentiert. Vorstandsmitglied Mirco Mocatti vom Hotel Gasthof Zum Hirschen in Unsere liebe Frau im Walde präsentierte die neue Internetseite der Gruppe, die sich durch ein zeitgemäßes graphisches Design und liebevoll aufbereitete Texte auszeichnet. Vorstandsmitglied Caroline Heiss vom Hotel Pragser Wildsee in Prags wiederum stellte das Manifest der Vereinigung vor, das eine Art Pakt und Maßnahmenpaket darstellt, welches der Gruppe künftig zu noch mehr Sichtbarkeit verhelfen sollen.

Das HGV-Team, das der Gruppe beratend und begleitend zur Seite steht, war ebenfalls vor Ort. Dieses setzt sich zusammen aus Edith Oberhofer, Leiterin des Bereichs Konzept & Marketing der HGV-Unternehmensberatung, Christoph Mahlknecht, Geschäftsführer des Vereins Historic South Tyrol, Sandra Andergassen, Social Media-Managerin und Veronika Mair, Leiterin des Bereichs Online Marketing der HGV-Abteilung IT / Online Marketing. Sie stellten das Budget und den Vermarktungsplan der Gruppe für das Jahr 2022 vor. Die Gruppe konnte bereits 2021 große Erfolge aufweisen, so schaffte es der grafisch anspruchsvoll gestaltete Instagram Account www.instagram.com/historicsouthtyrol in sehr kurzer Zeit auf mehr als 5.000 Follower. Ziel der Gruppe ist es, auch im neuen Jahr an diese Erfolge anzuknüpfen.

Die Gruppe Historic South Tyrol vereint Beherbergungsbetriebe von der kleinen Pension bis zum 4-Sterne-Superior-Hotel. Alle Betriebe haben die Auszeichnung „Historischer Gastbetrieb des Jahres“ der Stiftung Südtiroler Sparkasse, des Hoteliers- und Gastwirteverbandes (HGV) und des Landesdenkmalamtes erhalten. Interessierte erhalten weitere Information unter www.historicsouthtyrol.com oder mittels E-Mail an historic@hgv.it.