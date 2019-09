Wenn man Fleisch-Fanatikern vegane Burger unterjubelt – Video

Wenn man Fleisch-Fanatikern vegane Burger unterjubelt

stern TV servierte auf dem Rocker-Festival vegane Burger:

Lassen sich überzeugte Fleisch-Fans davon täuschen?

Wie reagiert ein überzeugter Fleisch-Esser, wenn man ihm einen veganen Burger unterjubelt? Merkt er überhaupt etwas? stern TV hat genau das überprüft – und den Besuchern eines Motorradfestivals an einem Foodtruck heimlich rein pflanzliche Burger angeboten. Ob die Burger-Fans sich täuschen lassen, wie sie reagieren, als sie erfahren, was sie wirklich gegessen haben und ob sie sich am Ende von der fleischlosen Kost überzeugen lassen – die überraschenden Ergebnisse: in dieser Reportage.

Quelle:stern.tv