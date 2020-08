Wetterbericht: Der Juli mit insgesamt höheren Temperaturen klingt in Südtirol heiß aus

LPA – Mit seinem bisher heißesten Tag geht am 31. Juli 2020 ein Monat zu Ende, in dem die Temperaturen in ganz Südtirol über dem langjährigen Durchschnitt lagen, berichten die Landesmeteorologen.

Für diesen Monat trifft jedenfalls der erste Teil der Bauernregel zu „Bringt der Juli heiße Glut, gerät auch der September gut“: Im Juli lagen die Temperaturen südtirolweit um rund 0,5 Grad Celsius über dem langjährigen Durchschnitt der Vergleichsperiode 1981 bis 2010, fassen die Meteorologen vom Landesamt für Meteorologie und Lawinenwarnung in der Agentur für Bevölkerungsschutz in Bozen zusammen.

Zunächst verlief dieser Juli 2020 recht ausgeglichen, erst jetzt zum Ende hin stellten sich die bisher heißesten Tage des Sommers ein, mit Temperaturen um die 35 Grad Celsius. An seinem heutigen letzten Tag wartet dieser Monat auch mit seinen höchsten Temperaturen auf. Als Hundstage werden allgemein die heißen Tage zwischen dem 23. Juli und dem 23. August bezeichnet, abgeleitet vom Sternbild Großer Hund und den Tagen in seinem Zeichen.

Der kühlste Tag in diesem Monat wurde am 7. Juli in St. Martin in Thurn mit 6 Grad Celsius aufgezeichnet.

Durchschnittliche Niederschlagsmengen

Regenschauer und Gewitter sorgten immer wieder für etwas Abkühlung, die Niederschlagsmengen lagen nahe dem langjährigen Durchschnitt. Auch die Anzahl der Gewitter lag im Durchschnitt der vergangenen Jahre.

Prognose für die kommenden Tage

Am Samstag, dem 1. August 2020, bleibt es noch sehr heiß, von Sonntag auf Montag gehen die Temperaturen wieder zurück. Das kündigten die Landesmeteorologen an.



Informationen über die allgemeine Wetterlage und die weitere Entwicklung des Wetters in Südtirol gibt es laufend aktualisiert auf der Homepage wetter.provinz.bz.it.

