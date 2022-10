WhatsApp ist für Nutzer weltweit ausgefallen – update – In Südtirol scheint whatsapp wieder zu funktionieren

Wenn Sie versucht haben, Nachrichten über WhatsApp zu senden und diese nicht ankommen, sind Sie nicht allein. Die Messaging-App ist für viele Nutzer auf der ganzen Welt nicht mehr verfügbar. Nach Informationen von Downdetector – und Berichten der Engadget-Redaktion – funktioniert der Dienst in mehreren Regionen nicht, darunter in den USA, Kanada, Teilen Europas wie Deutschland, Großbritannien und Italien sowie in asiatischen Ländern wie Indien, Malaysia, Japan und den Philippinen. WhatsApp-Nutzer können sich entweder überhaupt nicht mit dem Dienst verbinden, oder ihre Nachrichten bleiben im Laderad stecken und werden nicht zugestellt. Instagram und Facebook scheinen einwandfrei zu funktionieren.

In Südtirol scheint whatsapp wieder zu funktionieren. (update: 25. Oktober 2022 – 11:10 Uhr)



Das Problem betrifft nicht nur WhatsApp auf dem Handy, sondern auch im Web. Es werden auch keine Nachrichten versendet, und wenn Sie jetzt versuchen, es einzurichten, bleibt der QR-Code, den Sie mit einem Handy scannen müssen, um Ihr Konto zu verknüpfen, im Lademodus stecken. Die Ausfallzeit der App betrifft natürlich Menschen an bestimmten Orten mehr als andere. In einigen Teilen der Welt wie Brasilien und Indien nutzen kleine Unternehmen die App, um mit Kunden in Kontakt zu treten, Waren zu verkaufen und sogar Zahlungen zu erhalten.