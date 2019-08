Whatsapp Nachrichten nachträglich löschen

Versehentlich verschickte Nachrichten via Whatsapp kann man eigentlich innerhalb einer Stunde wieder löschen. Mit einem kleinen Trick geht es aber auch noch später. Auch nach Tagen.



Schon seit längerem kann man, Nachrichten, Fotos, Videos und sonstige Anhänge die per Whatsapp verschickt wurden, nachträglich wieder löschen. Schreibt man also etwas Ungewolltes oder an den falschen Chat-Partner, kann man es wieder rückgängig machen. Allerdings kann man das nur innerhalb einer Stunde nach dem Verschicken tun.



Um eine Nachricht nach Ablauf der Frist zu löschen, muss die App ausgetrickst werden. Denn Whatsapp gleicht die Sendezeit der Nachricht mit der Uhrzeit des Betriebssystems des eigenen Handys ab. Man muss sich die Zeit merken, wann die Nachricht versendet wurde und setzt dann das Handy in den Flugmodus.

Nun muss in den Einstellungen die automatische Uhrzeit deaktiviert und die Uhrzeit umgestellt werden – und zwar auf einen Zeitpunkt der weniger als eine Stunde nach jenem der verschickten Nachricht liegt. Anschliessend kann der Chat gelöscht werden.

Zum Schluss muss die automatische Uhrzeit wieder eingeschaltet werden. Wenn man nun den Flugmodus beendet, verschwindet die Nachricht beim Empfänger aus der App und es ist nur noch der Text «Diese Nachricht wurde gelöscht» zu lesen.

So geht das Löschen

Um eine Nachricht zu löschen, muss diese länger gedrückt werden. Dann öffnet sich ein Menü mit möglichen Aktionen. Erst auf «Löschen» tippen, dann auf die Mülltonne und schliesslich «für alle löschen» tippen. Die Zeit zurückdrehen kann man mit der neuen Funktion allerdings auch nicht.

Bei einem grauen Häkchen

Wird bei der versandten Nachricht ein graues Häkchen angezeigt, heisst das, dass die Nachricht noch nicht auf dem Smartphone des Gegenübers angekommen ist. Hat man also etwas verschickt, das man so nicht wollte, besteht hier Hoffnung, dass der Chatpartner die Nachricht wirklich nicht sieht, wenn man sie löscht

Bei zwei grauen Häkchen

Das heisst, die Nachricht ist bereits auf dem anderen Handy angekommen. Die andere Person könnte die Nachricht allerdings auch bereits gelesen haben, nämlich dann, wenn das Gegenüber die Nachricht über die Benachrichtigungen gelesen, nicht aber direkt in Whatsapp geöffnet hat. Wer hier löscht, hat aber ebenfalls noch Chancen, dass der Chatpartner die Nachricht nicht gesehen hat

Bei zwei blauen Häkchen

Das Gegenüber hat die Nachricht bekommen und gelesen. Hier macht Löschen also nicht soviel Sinn.