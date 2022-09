Whatsapp sicherer machen – Chats Cloud-Backups verschlüsseln

Auf Twitter veröffentlichte Whatsapp kürzlich einen Appell an seine Nutzer: Darin raten die Betreiber die Verschlüsselung für Cloud-Backups deiner Chats zu aktivieren.

Whatsapp ist nur auf den eigenen Servern verschlüsselt. Das Backup in der iCloud oder auf Google Drive weist diese Verschlüsselung nicht mehr auf. Hacker könnten theoretisch darüber in deine Chats gelangen.



So geht es:

Starte whatsapp, klick auf die 3 Punkte rechts oben, klick dann auf „Einstellungen“, dann auf „Chats“, dann ganz unten auf „Chat-Backup“ und anschliessend „Ende-zu-Ende-verschlüsseltes Backup“ auf EIN stellen. Anschliessend Daten.