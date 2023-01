Wie funktioniert die digitale Währung? Bitcoin, Ethereum ecc.

Bitcoins werden durch einen Prozess namens “Mining” generiert, bei dem Computer komplexe mathematische Probleme lösen, um neue Bitcoins zu schaffen. Dieser Prozess ist notwendig, um Transaktionen im Bitcoin-Netzwerk zu verifizieren und zu bestätigen und dient auch dazu, die Integrität des Systems aufrechtzuerhalten.

Jedes Mal, wenn eine Transaktion im Bitcoin-Netzwerk stattfindet, wird sie in einem Block zusammengefasst und an die Blockchain angehängt. Die Miner im Netzwerk sind dafür verantwortlich, neue Blöcke zu erstellen und in die Blockchain aufzunehmen. Sie tun dies, indem sie kryptographische Puzzles lösen, die von den anderen Computern im Netzwerk gestellt werden.

Wenn ein Miner ein kryptographisches Puzzle löst, wird er für seine Arbeit mit einer bestimmten Anzahl von Bitcoins belohnt. Die Belohnung wird alle 210.000 Blocks halbiert, wodurch der Schöpfungsprozess von Bitcoins gesteuert wird und die Gesamtmenge an Bitcoins begrenzt bleibt.

Um Bitcoins zu “minen”, benötigt man spezielle Hardware, die für das Lösen von kryptographischen Puzzles optimiert ist. Diese Hardware ist in der Regel sehr teuer und verbraucht viel Strom, weshalb das Bitcoin-Mining in der Regel von großen Unternehmen oder Gruppen von Menschen betrieben wird, die sich zusammengeschlossen haben, um die Kosten zu teilen.

Es gibt auch andere Möglichkeiten, Bitcoins zu erwerben, zum Beispiel durch den Kauf von Bitcoins an Börsen oder direkt von anderen Menschen. Allerdings ist das Mining immer noch der Hauptweg, um neue Bitcoins zu schaffen und in das Bitcoin-System zu bringen.

