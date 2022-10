Wie hoch ist der Stromverbrauch bei Festplatten, PC´s, Fernseher, Radiogeräten, usw. – Fotos

Einige Geräte wurden mit dem Leistungsmessgerät “mkc-power easy” (melchioni) gemessen,

und andere mit dem Energy Monitor 3000

Arbeits-PC (Rechner aus, Netzteil an) 2,3 Watt externe PC Boxen aus 3,4 Watt Philips PC Bildschirm aus 1,8 Watt PC Pentium Dual core CPU E6600 – im Betrieb 70 – 90 Watt Kühlschrank elektraBregenz im Betrieb 50 Watt Router im Betrieb 4 Anschlüsse 0,3 Watt PC-Lautsprecher (2.0) 0 Watt Netzgerät 13,8V 5A in Standby 13,9 Watt Universal Netzgerät klein in Standby 3,1 Watt USB-Ladegerät 0 Watt Festplatten Gehäuse ohne Festplatte 1,1 Watt Festplattengehäuse mit SSD Kingston 120 GB 1,5 Watt Festplattengehäuse mit HDD WD 500GB (Lehrlauf) 7,5 Watt Festplattengehäuse mit HDD WD 1TB (Lehrlauf) 5 Watt Festplattengehäuse mit HDD Segate 1TB (Lehrlauf) 4,6 Watt Festplattengehäuse mit HDD für Laptop 160GB (Lehrlauf) 2,6 Watt CD-Player aus 0 Watt UKW-Radio Grundig Satellit 700 aus 3,1 Watt Ladestation elektrische Zahnbürste aus 0 Watt UKW-DAB-Radio “Pure” mit Display in Standby 0,8 Watt Milchaufschäumer in Standby 0,7 Watt Induktionskocher aus (im Standby) 3,1 Watt Kaffeemühle in Standby 0 Watt Kaffeemaschine in Standby 0 Watt Toaster in Standby 0 Watt WLAN-Router 8,5 Watt Fire TV Stick 1,4 Watt Festnetztelefon mit AB 0,5 Watt Fernseher Samsung aus (LCD) (in Standby) 0,8 Watt Wasserkocher Braun im Betrieb 2029 Watt Stehlampe Wohnzimmer aus 0 Watt

Wie hoch ist der Standby-Verbrauch insgesamt?

Beim Standby-Betrieb sind Geräte lediglich in Bereitschaft, also ständig unter Strom.

Die Kosten für den Standby-Betrieb sind nicht zu unterschätzen.

Bei allen Geräten im Standby-Modus komme ich auf einen Verbrauch von rund 40 Watt. Geht man beispielhaft von einem Strompreis von 50 Cent pro Kilowattstunde aus, ergeben sich dadurch die folgenden Kosten im Jahr, wenn die Geräte alle permanent in diesem Zustand wären.



40 Watt * 24 Stunden Laufzeit pro Tag * 365 Tage im Jahr = 350.400 Wattstunden = 350,4 Kilowattstunden das sind dann rund 350KW mal 0,5 Euro pro Kilowattstunde = 175 Euro Stromkosten pro Jahr

Hier ein paar Fotos von den Messungen (walter wiedenhofer)