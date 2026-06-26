Wie lange hält eine SSD? – Video

SSD-Laufwerke haben eine begrenzte Lebenszeit. Auch wenn in einer SSD, M.2 SSD oder NVMe keine beweglichen Teile sind, verschleißen die Speicherzellen einer SSD mit jedem Schreibvorgang.

Je nach verbauter Speicherzelle (SLC, MLC, TLC oder QLC) haben diese Speicherzellen nur eine Lebensdauer von 1.000 bis 100.000 Schreibvorgängen.

Die Hersteller von SSD-Laufwerken geben eine maximale geschriebene Datenmenge (TBW) in TB an, nach der die Herstellergarantie erlischt, egal wie alt oder neu die SSD ist.

Je nach Größe der SSD sind das nur 40TB, 80TB, 300TB oder mehr. Beschreibt der Benutzer also seine SSD mit 40TB, dann ist die Garantie der SSD weg.

Die Angabe TBW (TeraBytes Written oder Total Bytes Written) ist also die Grenze der Garantie, egal bei welchem Herseller wie Kingston, Samsung, Crucial, Sandisk oder Western Digital.