Wie Sie Ihren Urlaub in Dubai in fünf Tagen produktiv verbringen können: Sehenswürdigkeiten, Mietwagen und Einkaufen

Dank der beeindruckenden modernen Architektur der Stadt, dem aufregenden Einkaufen, der Weltküche und den unendlichen Möglichkeiten für Reisende wächst die Popularität von Dubai weltweit weiter. Hier können Sie Luxusautos auf den Straßen der Stadt finden und auch die luxueux Yacht fahren. Selbst wenn Sie nur ein paar Tage in den VAE sind, müssen Sie Ihren Aufenthalt einfach planen, um das Beste aus Dubai zu sehen. Wir bieten Ihnen einen Besuchsplan für 5 Tage an, um den Urlaub so produktiv wie möglich zu gestalten.

Tag 1: Sehenswürdigkeiten im Überblick

Egal, ob Sie zum ersten Mal in Dubai sind oder schon mehrmals hier waren, Sie werden immer etwas Neues entdecken. Die beste Zeit für eine Stadtrundfahrt ist der erste Tag, damit Sie die Umgebung kennenlernen und sich besser orientieren und Ihren restlichen Urlaub planen können. Wenn Sie schöne Autos mögen, können Sie die Option Audi RS6 mieten oder ein anderes Modell der Traummaschine in Betracht ziehen. So wird Ihre Bekanntschaft mit der Stadt noch mehr Emotionen mit sich bringen.

Sie werden auf jeden Fall den Gipfel des berühmten Burj Khalifa-Turms erklimmen und die Aussicht aus der Vogelperspektive genießen wollen. Dieses einzigartige Gebäude ist mit 829.8 Metern das höchste in Dubai und seine Aussichtsplattform auf der 124. Etage verdient besondere Aufmerksamkeit.

Beachten Sie, dass der Burj Khalifa ein sehr beliebter Ort unter Touristen ist, daher wird empfohlen, Tickets im Voraus zu buchen (besonders am Wochenende). Sie können Tickets auf der offiziellen Website von Burj Khalifa kaufen.

Buchen Sie eine Tour mit einem der vielen Reisebüros, damit Sie nützliche Informationen sammeln und sich in der Stadt wohler fühlen können. Nehmen Sie eine Fahrt mit dem Reisebus, genießen Sie eine luxuriöse Kreuzfahrt mit einem köstlichen Abendessen oder mieten Sie einfach ein Auto, um die Umgebung selbst zu bewundern.

Tag 2: Museen und historische Stätten

Es gibt eine große Anzahl von Museen in Dubai, und Sie werden alle mehr als eine Woche in Anspruch nehmen, also wählen Sie diejenigen aus, die für Sie am interessantesten sind, und widmen Sie sie den ganzen Tag. Übrigens ist es bequemer, sich zwischen allen Standorten mit dem Auto zur Miete zu bewegen.

Vielleicht möchten Sie mit dem berühmtesten Museum, dem Dubai Museum, beginnen, das sich im ältesten Gebäude der Stadt befindet, dem Fort Al Fahidi. Die Archive des Museums sind reich an alten Dubai-Karten, lokalen Antiquitäten, seltenen Dokumenten des Emirats, asiatischen und afrikanischen Artefakten. Das Museum beherbergt eine Ausstellung von Szenen aus dem Leben in der Wüste, Beduinenzelte werden ausgestellt, sowie ein Modell der Moschee und Funde von seetüchtigen Reisen.

Wir empfehlen auch, das National Car Museum des Emirats, das Antike Museum, das Heritage House, das Scheich-Mohammed-Zentrum und das ethnographische Dorf Hatta zu besuchen.

Tag 3: Abenteuer erleben

Von exotischen Kamelrennen bis hin zu aufregenden Rallyes durch die Dünen der Wüste bietet Dubai eine große Auswahl an Outdoor-Aktivitäten .

Die Arabischen Emirate sind weltweit berühmt für luxuriöse Resorts, in denen jeder einen Ausflug mit dem Pferd durch die Wüste sowie ein Bogenschießen oder einen Laser genießen kann.

Liebhaber extremer Abenteuer können Klettern oder Jet-Ski-Rennen ausprobieren.

Themenparks und Wasserparks

Fans extremer Unterhaltung, Risikofans sowie Familien mit furchtlosen Teenagern werden Unterhaltung nach ihrem Geschmack finden. Die Themenparks IMG Worlds of Adventure,