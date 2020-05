Wiedereröffnung von Schloss Runkelstein und Maretsch in Bozen

Das Original kann durch nichts ersetzt werden

Unter diesem Motto öffnet die Stiftung Bozner Schlösser nach zweimonatiger Schließung wieder

die Tore von Schloss Runkelstein und Maretsch.



Das digitale Zeitalter ermöglicht zwar Einblicke auch bei geschlossenen Türen, aber eine

Bilderburg wie Runkelstein muss man persönlich erleben: Der mittelalterliche Aufgang, der

Burghof und der größte profane Freskenzyklus sind einmalige Erlebnisse.



Noch heute freut’s mich, oh Runkelstein, daß einstmals zu guter Stunden in der Talfer felsenges

Tal hinein, den Weg zu dir ich gefunden. (Joseph Victor von Scheffel, Sommer 1857)

Maretsch, das Schloss im Weinberg, ist eine Oase der Ruhe inmitten von Bozen. Seit einem Jahr

ist der Wehrturm besichtigbar, von Stock zu Stock können Besucher die Phasen der Geschichte

der „Tiroler Medici“ erleben und die schönste Aussicht auf Bozen und den Rosengarten

genießen.



Jede Veranstaltung auf Maretsch wird durch das Flair des Renaissancegebäudes aufgewertet.

Ab Dienstag, den 19. Mai 2020 können Besucher beide Schlösser wieder besichtigen.

In der Zwischenzeit laufen die Vorbereitungen, um den Zugang für die Gäste unter Einhaltung

der aktuellen Sicherheitsbestimmungen zu garantieren.

Mitte Juni wird auf Runkelstein, inspiriert von den Jagdfresken der Burg, eine neue Ausstellung

zum Thema „Mensch und Jagd in Alttirol“ eröffnet.

Mit dem 19. Mai ist auch die Burgschänke wieder geöffnet und erwartet die Besucher mit

einfachen, bodenständigen Gerichten.



Öffnungszeiten:

Schloss Runkelstein

Dienstag bis Sonntag 10.00 – 18.00 Uhr (letzter Einlass 17.30 Uhr)



Schloss Maretsch

Montag bis Freitag von 9.00-12.45 Uhr (letzter Einlass 12) und

von 14.00-17.00 Uhr (letzter Einlass 16.15)