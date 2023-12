WIFO-Wirtschaftsbarometer Herbst 2023 Gastgewerbe: einige Schwierigkeiten für Restaurants, Bars und Cafés

Das Geschäftsklima in der Beherbergung bleibt trotz der leichten Abnahme der touristischen Nächtigungen in der Sommersaison weiterhin gut. Die Einschätzungen zur Rentabilität in der Gastronomie und bei den Bars und Cafés werden hingegen durch den starken Anstieg der Rohstoffkosten und die geringere Kaufkraft der Familien aufgrund der hohen Inflation negativ beeinflusst. Dies geht aus der Herbstumfrage des Wirtschaftsbarometers vom WIFO – Institut für Wirtschaftsforschung der Handelskammer Bozen hervor.

Das Geschäftsklima im Südtiroler Gastgewerbe ist nach wie vor recht heterogen. Ein Fünftel der Unternehmen in der Gastronomie und ein Viertel der Betreiber von Bars und Cafés werden das Jahr 2023 mit einem unbefriedigenden Betriebsergebnis abschließen. In der Beherbergung hingegen wird die Rentabilität fast immer zumindest als befriedigend (in über einem Drittel der Fälle als gut) bewertet.

Dies ist vor allem auf die insgesamt positive Entwicklung der touristischen Nächtigungen zurückzuführen: Zwischen Jänner und Oktober wurden in Südtirol 32,9 Millionen Nächtigungen gezählt, was einem Anstieg von 5,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. In der Sommersaison war allerdings ein leichter Rückgang zu verzeichnen, insbesondere bei den italienischen Gästen. Außerdem lag das Geschäftsvolumen trotz der weit verbreiteten Preiserhöhungen leicht unter dem Niveau des vergangenen Jahres, was auf die geringere Kaufkraft der Haushalte zurückzuführen ist.

Die Beschäftigung im Tourismussektor nahm jedoch zu: Zwischen Januar und Oktober lag die Zahl der Mitarbeiter/innen im Durchschnitt bei über 35.000, mit einem Anstieg von 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Für das Jahr 2024 erwarten die Unternehmen eine erneute Verschlechterung der Rahmenbedingungen, wobei die Investitionstätigkeit weiterhin durch die hohen Zinssätze gebremst wird. Umsatz und Beschäftigung sollen jedoch stabil bleiben und 88 Prozent der Unternehmerinnen und Unternehmer im Gastgewerbe sind zuversichtlich, weiterhin eine zufriedenstellende Rentabilität erzielen zu können.

Der Präsident der Handelskammer Bozen, Michl Ebner, weist auf die erheblichen Auswirkungen der touristischen Ausgaben auf die lokale Wirtschaft hin: „Der Tourismus ist ein wichtiger Wirtschaftstreiber für unser Land, denn die Ausgaben der Gäste kommen nicht nur den Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben zugute, sondern auch dem Handel, der Landwirtschaft und dem Handwerk.“