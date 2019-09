Am Samstag 21. September 2019 feierte William T sein 25 jähriges Bühnenjubiläum und somit:

Das erste 50’s Rock’n’Roll Festival in Südtirol!

Mit dabei waren:

DJ Set by Ben Wine (Ita)

LIVE ON STAGE:

The Ducktails (Ita)

William T & The Black 50’s (Ita)

Boopin’B (D)

Es war GENIAL: Tolle Stimmung, Mega Musik und geile Leute!

Aber seht selbst….