William T & The Black 50’s – Like The King [Official Video]

Die erste Single zum kommenden Album.

This is the first Single from the upcoming album.

„This song tells the story of my dreams and the burning passion for music that has been with me since my childhood. It narrates my journey to music and the grand stage, a path I have pursued with unwavering determination and boundless enthusiasm. It all began on October 28, 1993, at the city theater in my hometown of Merano. Even after 30 years, I continue to chase my dream with full power and passion.“

„Dieses Lied erzählt die Geschichte meiner Träume und der brennenden Leidenschaft für Musik, die mich seit meiner Kindheit begleitet. Es erzählt von meinem Weg zur Musik und zur großen Bühne, einen Weg, den ich mit unerschütterlicher Entschlossenheit und grenzenloser Begeisterung verfolgt habe. Alles begann.“ am 28. Oktober 1993 im Stadttheater meiner Heimatstadt Meran. Auch nach 30 Jahren verfolge ich meinen Traum mit voller Kraft und Leidenschaft.“

LIKE THE KING

WHEN I WAS A BOY I HAD A DREAM

I WANTED TO BE LIKE THE KING

STAND ON STAGE AND SING

STAND ON STAGE AND SING

STAND ON STAGE AND SING…ROCK’N’ROLL!

I DIDN’T CARE ABOUT SCHOOL

THAT WAS ALL TO BORING FOR ME

I JUST WANTED TO PLAY

I JUST WANTED TO PLAY

I JUST WANTED TO PLAY…MY GUITAR!

*I’VE ALWAYS BEEN A REBEL

I’VE ALWAYS DONE WHAT I WANTED

EVEN IF I DID SOME BULLSHIT

BUT HE TAUGHT ME TO GROW UP

WHEN I WAS A BOY

I HAD ALWAYS A DREAM

BECAUSE I WANTED TO BE LIKE THE KING, LIKE THE KING!

THE TEACHER SAID, DRAW YOURSELF IN 10 YEARS

HOW AND WHERE YOU WANT TO BE THERE

AND I DREW MYSELF AS

AND I DREW MYSELF AS

AND I DREW MYSELF AS…A SINGER ON STAGE!

AT NIGHT I LOOKED AT THE STARRY SKY

WISHED THAT MY DREAM COME TRUE

AND FELT INSIDE ME

AND FELT INSIDE ME

AND FELT INSIDE ME…THAT IT WILL BE!

________________________________________

LYRICS & MUSIC: William Telser

PRODUCED & RECORDED: William Telser (Recording Studio ’94)

MIX & MASTERING: Stefan Gantioler (mix66.studio)

VIDEO & PRODUCTION: Dominic Telser (dominictelser.com)

T’s Production, Merano – Southtyrol

William T & The Black 50’s

Roland Novak, Guitar

Mike Bottiglieri, Bass

Marco Vicentini, Drums

Flo Von Waldau, Guest on the piano

SPECIAL THANKS TO:

Meraner Stadttheater- und Kurhausverein

►Website: https://www.williamt.net

►Facebook:

/ williamt.rocknroll

►Instagram:

/ williamtandtheblack50s

#williamt #liketheking #rocknroll