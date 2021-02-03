William T – TRAVELMAN (meine Freiheit leben) – [Official Video]

EXT & MUSIC: Philipp Burger, William Telser, Christian Kaufmann
EISENSTEIN MUSIKVERLAG HAMBURG
PRODUCED & RECORDED: Chris Kaufmann (Bless Ville)
MIX & MASTERING: Dominik Aster
STUDIOS: Rookies&Kings Studios Brixen, Bless Ville Southtyrol
VIDEO & PRODUCTION: William & Dominic Telser (Panorama Officiale)
T’s Production, Merano – Southtyrol
►Website: https://www.williamt.net
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#travelman #freiheit #williamt
TRAVELMAN
ICH BIN KEIN HELD UND KEIN VERLIERER
KEINER DER SICH DENKT, ER WÄR EIN KRIEGER
ICH WOLLTE EINFACH MEINE FREIHEIT LEBEN.
ICH WOLLTE REISEN WOLLT EIN TRAVELMAN SEIN
MICH ZOGS IN DIE FERNE UND AUCH WIEDER HEIM
FAND ALLES WAS ICH BRAUCH UND WAS ICH WILL
MEIN SPIEGEL ZEIGT NEN MANN UND SEINEN WEG
ICH SPÜHR WOFÜR SEIN HERZ NOCH IMMER SCHLÄGT.
NUR FÜR DEN HORIZONT, DEN HORIZONT
UND DIESE WELT DIE DAHINTER LIEGT
NUR DIESER HORIZONT, DER HORIZONT
ZEIGT IHM SEINEN WEG
NUR FÜR DEN HORIZONT, DEN HORIZONT
BLEIBT ER NIEMALS STEHN
ER GEHT WEITER IMMER WEITER
DENN EIN TRAVELMAN, WILL IMMER WEITER GEHEN.
AUF DER STRASSE IN DIE EWIGKEIT
HIELT ICH SIE AN DIE UHR DER ZEIT
AM ENDE WEISS ICH, WARTET EH DER TOD.
DRUM FAND ICH IN DER FERNE HALT
DIESEN PREIS DES LEBENS HAB ICH GERN GEZAHLT
ICH WÜRD DEN WEG GENAU SO WIEDER GEHEN
MEINE GESCHICHTEN WERDEN WILD, WIE FAHNEN WEHN
ICH WERDE STOLZ VOM HIMMEL RUNTER SEHN
NUR FÜR DEN HORIZONT, DEN HORIZONT
UND DIESE WELT DIE DAHINTER LIEGT
NUR DIESER HORIZONT, DER HORIZONT
ZEIGT IHM SEINEN WEG
NUR FÜR DEN HORIZONT, DEN HORIZONT
BLEIBT ER NIEMALS STEHN
ER GEHT WEITER IMMER WEITER
DENN EIN TRAVELMAN, WILL IMMER WEITER GEHEN.
MEIN SPIEGEL ZEIGT NEN MANN UND SEINEN WEG
ICH SPÜHR WOFÜR SEIN HERZ NOCH IMMER SCHLÄGT.
NUR FÜR DEN HORIZONT, DEN HORIZONT
UND DIESE WELT DIE DAHINTER LIEGT
NUR DIESER HORIZONT, DER HORIZONT
ZEIGT IHM SEINEN WEG
NUR FÜR DEN HORIZONT, DEN HORIZONT
BLEIBT ER NIEMALS STEHN
ER GEHT WEITER IMMER WEITER
DENN EIN TRAVELMAN
ER GEHT WEITER IMMER WEITER
DENN EIN TRAVELMAN, WILL IMMER WEITER GEHEN.