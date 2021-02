William T – TRAVELMAN (meine Freiheit leben) – [Official Video]

EXT & MUSIC: Philipp Burger, William Telser, Christian Kaufmann

EISENSTEIN MUSIKVERLAG HAMBURG

PRODUCED & RECORDED: Chris Kaufmann (Bless Ville)

MIX & MASTERING: Dominik Aster

STUDIOS: Rookies&Kings Studios Brixen, Bless Ville Southtyrol

VIDEO & PRODUCTION: William & Dominic Telser (Panorama Officiale)

T’s Production, Merano – Southtyrol

TRAVELMAN

ICH BIN KEIN HELD UND KEIN VERLIERER

KEINER DER SICH DENKT, ER WÄR EIN KRIEGER

ICH WOLLTE EINFACH MEINE FREIHEIT LEBEN.

ICH WOLLTE REISEN WOLLT EIN TRAVELMAN SEIN

MICH ZOGS IN DIE FERNE UND AUCH WIEDER HEIM

FAND ALLES WAS ICH BRAUCH UND WAS ICH WILL

MEIN SPIEGEL ZEIGT NEN MANN UND SEINEN WEG

ICH SPÜHR WOFÜR SEIN HERZ NOCH IMMER SCHLÄGT.

NUR FÜR DEN HORIZONT, DEN HORIZONT

UND DIESE WELT DIE DAHINTER LIEGT

NUR DIESER HORIZONT, DER HORIZONT

ZEIGT IHM SEINEN WEG

NUR FÜR DEN HORIZONT, DEN HORIZONT

BLEIBT ER NIEMALS STEHN

ER GEHT WEITER IMMER WEITER

DENN EIN TRAVELMAN, WILL IMMER WEITER GEHEN.

AUF DER STRASSE IN DIE EWIGKEIT

HIELT ICH SIE AN DIE UHR DER ZEIT

AM ENDE WEISS ICH, WARTET EH DER TOD.

DRUM FAND ICH IN DER FERNE HALT

DIESEN PREIS DES LEBENS HAB ICH GERN GEZAHLT

ICH WÜRD DEN WEG GENAU SO WIEDER GEHEN

MEINE GESCHICHTEN WERDEN WILD, WIE FAHNEN WEHN

ICH WERDE STOLZ VOM HIMMEL RUNTER SEHN

NUR FÜR DEN HORIZONT, DEN HORIZONT

UND DIESE WELT DIE DAHINTER LIEGT

NUR DIESER HORIZONT, DER HORIZONT

ZEIGT IHM SEINEN WEG

NUR FÜR DEN HORIZONT, DEN HORIZONT

BLEIBT ER NIEMALS STEHN

ER GEHT WEITER IMMER WEITER

DENN EIN TRAVELMAN, WILL IMMER WEITER GEHEN.

MEIN SPIEGEL ZEIGT NEN MANN UND SEINEN WEG

ICH SPÜHR WOFÜR SEIN HERZ NOCH IMMER SCHLÄGT.

NUR FÜR DEN HORIZONT, DEN HORIZONT

UND DIESE WELT DIE DAHINTER LIEGT

NUR DIESER HORIZONT, DER HORIZONT

ZEIGT IHM SEINEN WEG

NUR FÜR DEN HORIZONT, DEN HORIZONT

BLEIBT ER NIEMALS STEHN

ER GEHT WEITER IMMER WEITER

DENN EIN TRAVELMAN

ER GEHT WEITER IMMER WEITER

DENN EIN TRAVELMAN, WILL IMMER WEITER GEHEN.