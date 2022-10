Windows Eingabeaufforderung – 7 nützliche CMD Befehle (sollte man kennen)

In diesem Video lernst du 12 wichtige CMD-Befehle und Tricks für Windows. Befehle auf der Command Line helfen dir, deinen Computer besser zu verstehen, schneller zu arbeiten und Probleme zu identifizieren wie ein Profi. In diesem Video lernst du aus diesem Grund die wichtigsten Befehle in der Windows Eingabeaufforderung.

Genutzte Befehle:

arp -a (So finden z.B. Hacker heraus, welche Geräte noch in deinem Netzwerk vorhanden sind)

color 2a color –help

ping www.google.de -n 10 –help

Strg + c systeminfo

(Witz: Nicht mehr die Verpackung vom PC raussuchen)

xcopy /s “C:\Users\junus\Videos\*.mp4” “C:\Users\junus\Desktop”

assoc

Pfeiltaste nach oben: Letzter Befehl

tracert

ipconfig

netstat -b -t

starwars