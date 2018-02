Der Countdown läuft: Am 21. Februar 2018 hebt sich der Vorhang für das bisher größte Dokutheater-Projekt der VBB: Wir. Heute! Morgen! Europa.



Für diese Produktion haben sich die Theatermacher auf eine zweimonatige Recherchereise quer durch Europa durch zehn Minderheitengebiete begeben und über 80 Menschen interviewt. Zehn davon stehen an fünf Abenden live auf der großen Bühne des Stadttheaters und geben Einblick in ihr Leben, ihre Traditionen, Forderungen, Nöte und Träume. Die Interviews entstanden vor dem Hintergrund folgender zentraler Fragen: „Wie wird Autonomie anderswo in Europa gelebt?“, „Welche Erfahrungen machen Menschen, wenn es um den Erhalt und Schutz ihrer Sprache und Kultur geht?“

Durch die Vorstellungsabende führt Markus Warasin, Mitglied des Kabinetts von EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani. Er wird die Inhalte als Experte kontextualisieren. Ihm zur Seite steht der Politologe Johan Häggman. Eine weitere wichtige Rolle nimmt die Wiener Puppenspielerin Manuela Linshalm, bekannt für ihre Darstellung im erfolgreichen Kult-Puppenmusical “Kottan ermittelt”, das letzte Saison bei uns am Spielplan stand, ein. Ihre beiden Puppen, Herr Robert und Frau Gerda, werden das Gesagte humorvoll kommentieren und philosophische Gedanken streuen.

Die bekannte österreichische Band Musikbanda Franui spielt an allen Abenden Live-Musik.

An den Abenden steht das zufiefst Menschliche im Mittelpunkt, nicht die Politik.

Wie steht eine Bewohnerin mit Migrationshintergrund der Åland-Inseln zur EU, was bedeutet Identität für einen Pfarrer aus dem Friaul, welcher Kultur fühlt sich eine ungarische Köchin aus Rumänien zugehörig, und was hält ein Kilt-Träger aus Schottland vom Brexit? Diese und andere Fragen haben die Theatermacher von „WIR. HEUTE! MORGEN! EUROPA.“ auf ihrer Recherche-Reise quer durch Europa über 80 Menschen aus zehn Regionen bzw. Minderheitengebieten gestellt und dabei tiefe Einblicke in ihre Lebensweise bekommen. Zehn Personen sind unserer Einladung gefolgt und werden im Rahmen des diesjährigen Dokutheaterprojekts, das sich erstmals mit Fragen der europäischen Zeitgeschichte beschäftigt, an fünf Abenden im Februar live auf der großen Bühne des Stadttheaters stehen und Einblick in ihr Leben geben. Durch den Fokus auf das zutiefst Menschliche, und nicht auf rein politische Fragestellungen, dürfen Sie sich auf einen sehr bewegenden Theaterabend freuen, bei dem Fragen nach der Vielfältigkeit der Kulturen in Europa, nach dem Minderheitenschutz und der Zukunft von Autonomien in einen größeren Kontext gehoben und zum Nachdenken über das Zusammenleben in Südtirol und in Europa angeregt werden.

Premiere | Uraufführung

Mi 21.02. 20:00 Uhr

Stadttheater Bozen, Großes Haus

Do 22.02. 20:00 Uhr

Stadttheater Bozen, Großes Haus

Fr 23.02. 20:00 Uhr

Stadttheater Bozen, Großes Haus

Sa 24.02. 20:00 Uhr

Stadttheater Bozen, Großes Haus

So 25.02. 17:15 Uhr

Stückeinführung

Stadttheater Bozen, Foyer Großes Haus

So 25.02. 18:00 Uhr

Stadttheater Bozen, Großes Haus

Regie Alexander Kratzer, Komposition Markus Kraler, Andreas Schett (Franui), Bühne Luis Graninger, Video Mike Ramsauer, Licht Micha Beyermann, Dramaturgie Ina Tartler, Elisabeth Thaler, Beratung Thomas Benedikter, Lucio Giudiceandrea, Günther Rautz, mit Bürger*Innen aus Europa

Mit dabei sind außerdem der Südtiroler Markus Warasin, Mitglied des Kabinetts von EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani, die Wiener Puppenspielerin Manuela Linshalm, der Politologe Johan Häggman und die Musicbanda Franui.

